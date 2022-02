Meteo, 7 febbraio con pioggia al Centro-sud. Ancora a secco il Nord

Lunedì 7 febbraio l'Italia verrà attraversata dalla perturbazione n.2 del mese che arriva dal Nord Europa e dovrebbe coinvolgere il Centro-Sud e i settori alpini di confine, dove tornerà a nevicare. Già martedì 8, con la perturbazione in allontanamento, è atteso un generale e deciso miglioramento delle condizioni meteo. Si aggrava la siccità al Nord.

Meteo, lunedì 7 febbraio piogge sparse al Centro-sud

Sarà un lunedì con piogge sparse per le regioni del Centro-Sud con rischio di fenomeni anche di forte intensità. Neve in Appennino tra 1000 e 1400 metri con quota in calo in serata quando però i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Rapido miglioramento della situazioen sulle regioni del Centro e ampie schiarite ad iniziare da Toscana e Marche. In serata migliora anche al Sud. Qualche debole pioggia anche in Sardegna e nord Sicilia. Al Nordprevarrà il sole salvo un po’ di nubi e deboli nevicate sull’Alto Adige di confine.

Temperature massime in lieve calo su Alpi e regioni del basso Tirreno, in aumento nel resto del Nord con valori localmente fino a 14-15 gradi. Venti:attenzione al forte Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia con raffiche burrascose fino a 80-90 km/h . Forti venti da ovest al Sud e sul Tirreno centro-meridionale. Tornerà a farsi sentire il Foehn nelle vallate alpine, su Piemonte e Lombardia. Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.

Meteo, martedì 8 febbraio tempo generalmente soleggiato con venti di Tramontana al Sud e in Sicilia

Dunque, martedì 8 sarà una giornata caratterizzata da tempo soleggiato su tutte le regioni. Al Sud e in Sicilia insisteranno venti di Tramontana, generalmente da moderati a tesi fino a forti tra il basso Adriatico, la Puglia meridionale e il mar Ionio. Di conseguenza i mari del Sud Italia risulteranno mossi o molto mossi, fino ad agitati il basso Adriatico, il canale d'Otranto e il mar Ionio. Venti in prevalenza deboli al Centro-Nord con moto ondoso in attenuazione. Temperature: in aumento sui settori alpini, in calo nel resto d'Italia con valori nella norma o leggermente sotto nelle regioni del Centro-Sud; lievemente sopra la media stagionale al Nord.

Nei giorni successivi l'alta pressione dominerà lo scenario meteorologico sul Mediterraneo centrale e sull'Italia determinando giornate stabili e prevalentemente soleggiate con temperature in generale aumento soprattutto al Centro-Sud, dove la massa d'aria estremamente mite che accompagna l'Anticiclone potrebbe portare a valori diffusamente vicino ai 20 gradi. La persistenza della stabilità anticiclonica continuerà ad aggravare il problema della siccità soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest. Questa situazione dovrebbe persistere per tutto il resto della settimana.