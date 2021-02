Meteo, 7 febbraio con forte maltempo: le zone a rischio

Domenica 7 febbraio un'intensa perturbazione influenzerà le condizioni meteo in gran parte dell'Italia, con piogge localmente intense e venti molto forti

Nelle prossime ore un'intensa perturbazione investirà l'Italia, influenzando le condizioni meteo al Nord-Ovest già dalla serata di sabato 6 febbraio per poi coinvolgere gran parte dell'Italia nella giornata di domani, domenica 7 febbraio. Il suo passaggio sarà accompagnato da piogge localmente intense e venti forti, e metterà fine alla fase di caldo eccezionale che in questi giorni sta determinando valori particolarmente elevati al Centro-Sud.

Anche all'inizio della prossima settimana le condizioni meteo resteranno per lo più instabili: la perturbazione giunta nel weekend sarà responsabile di molte piogge anche nella giornata di lunedì 8 febbraio e, entro mercoledì, sarà seguita da altri due sistemi perturbati.

Le previsioni meteo per domenica 7 febbraio

Domenica nuvolosità diffusa, con poche temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge su tutto Nord, regioni centrali (specialmente su quelle tirreniche e sui settori interni), Campania, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna, tra sera e notte in estensione anche alle rimanenti regioni meridionali; neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri.

Temperature in calo in gran parte d’Italia, ma con valori ancora in generale sopra la media; clima più caldo su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia. Venti intensi di Scirocco, specie sull’Adriatico e al Sud; mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 8 febbraio

Piogge residue all’estremo Sud e sulle regioni tirreniche. Nella prima parte della giornata precipitazioni anche su Alpi centrali ed estremo Nord-Est con nevicate oltre 800-1000 metri.

Si attiveranno venti intensi occidentali che investiranno soprattutto il Centro-Sud e le Isole con mari di conseguenza molto mossi, fino ad agitati quelli di ponente. Temperature in generale diminuzione, calo più sensibile su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.