Meteo: 7 aprile con poca pioggia e forti venti. Venerdì 8 migliora

La perturbazione numero 2 che ha attraversato l’Italia, prima di allontanarsi definitivamente, porterà in questo giovedì 7 aprile ancora qualche pioggia residua sulle regioni meridionali, dove è atteso anche un calo termico. Al suo seguito i venti sono in rinforzo.

Un’altra più intensa perturbazione (la numero 3) proveniente dal Nord Atlantico e accompagnata da aria fredda, è attesa nel fine settimana delle Palme: questa nuova perturbazione porterà maltempo al Nord-Est e in gran parte del Centro nella giornata di sabato 9 e successivamente anche al Sud nella prima parte di domenica 10. Questa nuova fase caratterizzata da tempo instabile e ventoso, per quanto breve, vedrà anche la formazione di temporali, quindi piogge potenzialmente intense.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 7 aprile

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con qualche pioggia residua, specie al mattino, su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia; isolate precipitazioni anche sulle zone alpine di confine di Piemonte e Valle d’Aosta, con neve oltre 1800-2000 metri.

Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in aumento al Nord e in Sardegna. Forti venti occidentali o di Maestrale su Liguria, Tirreno, Isole e Ionio; ventoso anche su Alpi occidentali, Emilia Romagna e lungo l’Appennino. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 8 aprile

Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Venezie e zone interne del Centro-Sud, con isolati piovaschi solo sui settori alpini occidentali; bello e soleggiato altrove. Temperature massime ovunque in crescita e in generale al di sopra della norma, con picchi anche di 23-24 gradi.