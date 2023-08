Meteo: lunedì 7 agosto con venti freschi e qualche temporale, poi torna l'anticiclone

La settimana che precede il Ferragosto si apre oggi, lunedì 7, con condizioni meteo ancora un po' instabili in alcune delle nostre regioni. Si farà infatti ancora sentire la perturbazione numero 3 del mese, che prima di abbandonare l'Italia porterà ancora qualche pioggia o temporale in particolare sui settori orientali del Centro-Nord.

Da domani, poi, si conferma l'avvio di una fase più stabile per il rinforzo dell'alta pressione. Le temperature tenderanno ad aumentare, riportandosi progressivamente sopra le medie climatiche.

Le previsioni meteo per lunedì 7 agosto

Oggi al Nordovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori tempo generalmente soleggiato. Nel resto del Paese il tempo sarà un po’ più variabile, con addensamenti soprattutto nella seconda parte della giornata: nel pomeriggio possibili locali e brevi rovesci nelle Alpi friulane e nelle zone interne tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più inferiori alla norma, in qualche caso anche di 3-4 gradi, con punte di 30-32 gradi solo su Sardegna e Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, con il Maestrale ancora intenso sulle Isole maggiori (raffiche fino a 70-80 Km/h sulla Sardegna) e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 8 agosto

Giornata senza precipitazioni da segnalare, il tempo si farà più stabile e i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi. I cieli si presenteranno spesso sereni o poco nuvolosi, ma con nubi innocue in transito.

Temperature senza sensibili variazioni, in leggero calo al Sud e in Sicilia; valori vicini o inferiori alle medie stagionali. Si segnalano venti settentrionali ancora sostenuti tra basso Adriatico e Ionio.