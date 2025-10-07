FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 7-8 ottobre tra venti freschi e alta pressione: le previsioni

Perturbazione in allontanamento ma il tempo resta variabile al Sud dove soffieranno ancora intensi venti settentrionali. Le previsioni meteo del 7-8 ottobre
Previsione7 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 1 di ottobre si è allontanata definitivamente verso i Balcani. Tuttavia, fino a mercoledì la circolazione depressionaria ad essa collegata rimarrà centrata sul Mar Egeo, influenzando ancora marginalmente le nostre regioni meridionali, dove resterà attiva una intensa e fresca corrente settentrionale (con raffiche fino a burrascose), che favorirà una certa variabilità, isolate precipitazioni e temperature sotto la media stagionale. Nel resto del Paese, l’alta pressione in espansione dall’Europa occidentale tenderà a consolidarsi, garantendo tempo stabile e clima molto mite, con temperature vicine alla norma climatica o leggermente superiori. L’evoluzione per la seconda parte della settimana mostra ancora un po’ di incertezza: gli ultimi dati a nostra disposizione, tuttavia, propendono per un’estensione dell’azione anticiclonica stabilizzante anche al Sud dove nel frattempo cesserà la ventilazione da nord. Ai margini dell’alta pressione potrebbe rimanere la Sardegna, lambita da una debole area ciclonica in isolamento tra la Penisola iberica e il Mediterraneo occidentale, con un aumento dell’instabilità tra venerdì e domenica.

Previsioni meteo per martedì 7 ottobre

Tra Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata e Calabria condizioni di spiccata variabilità, con periodi soleggiati alteranti ad annuvolamenti e qualche breve pioggia isolata nel corso della giornata. Nel resto del Paese il tempo sarà invece stabile e ben soleggiato, salvo il passaggio di velature al Nord e qualche temporaneo addensamento nel settore alpino orientale. Temperature: massime contenute e sotto la media al Sud, non oltre 19-20 gradi. Clima decisamente più mite al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna dove si sfioreranno i 23-24 gradi. Venti: da moderati a forti di Tramontana su Molise, regioni meridionali, Sicilia e mari prospicienti, con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h. Mari: fino a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo.

Previsioni meteo per mercoledì 8 ottobre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutta l’Italia, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da segnalare ancora qualche modesto annuvolamento su Abruzzo, Molise zone interne del Sud peninsulare e sulla Sicilia tirrenica, ma senza fenomeni significativi. In giornata tendenza a velature al Nord e ad un aumento delle nubi basse in Liguria.  Venti: persiste la Tramontana da moderata a forte su Molise, regioni meridionali, Sicilia e mari prospicienti, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari: fino a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Clima molto mite al Nord, regioni tirreniche e Isole, con punte di 23-24 gradi, fino a 25-26 sulla Sardegna.

