Meteo, fino a giovedì 17 situazione meteo tranquilla. Da venerdì 18 nuova aria fredda in arrivo

Mercoledì 16 marzo si prevede una situazione meteo tranquilla, tra annuvolamenti e ampie schiarite, con nuvole più compatte tra Liguria e Toscana e maggiore presenza del sole sulle Alpi e al sud peninsulare. Temperature in rialzo sia nei valori minimi che nelle massime in gran parte d’Italia con venti di Scirocco sui mari di ponente, anche intensi in Sardegna.

Lo Scirocco insisterà sulle Isole maggiori e all’estremo Sud anche giovedì 17 mentre sul resto d’Italia i venti gradualmente si disporranno da est in corrispondenza del ritorno da venerdì di una massa di aria fredda che dai Balcani raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali.

Infatti nell'ultima parte della settimana l’alta pressione tenderà a indebolirsi e un vortice di bassa pressione dalla Penisola Iberica si sposterà verso la Tunisia determinando una fase di tempo instabile giovedì 17 marzo sulle Isole maggiori, in Calabria e in Puglia e un probabile più netto peggioramento venerdì anche sul medio-basso versante adriatico.

Secondo l’attuale tendenza meteo il Nord resterà ancora una volta ai margini, con assenza di precipitazioni significative e quindi un aggravamento della siccità che sta interessando soprattutto il Nord-Ovest, dove alcune zone non vedono piogge o nevicate di rilievo ormai da tre mesi.