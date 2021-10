Meteo, 6 ottobre con venti forti, calo termico e rischio pioggia

Una perturbazione via l’altra: dopo il passaggio della n.1 del mese di ottobre capace di portare accumuli di pioggia davvero eccezionali, subito si affaccia la perturbazione n.2 di ottobre che oltre a portare maltempo in molte regioni, sarà associata anche a un vortice di bassa pressione che resterà quasi stazionario a ridosso della Penisola per alcuni giorni, richiamando nel frattempo aria più fredda. Dal punto di vista delle temperature, quindi, dopo un inizio di settimana ancora relativamente mite per via delle tiepide correnti sciroccali, si sta avviando un progressivo calo termico, dapprima sulle zone occidentali del Paese per l’innesco dei venti di Libeccio; successivamente, nella seconda parte della settimana, il clima diverrà più autunnale, con temperature che scenderanno sotto la media in molte zone.

Previsioni meteo per mercoledì 6 ottobre

Situazione in miglioramento al Nord-Ovest, a parte ancora qualche pioggia o rovescio su Lombardia orientale e Liguria di levante. Situazione in graduale miglioramento anche in Sardegna. Condizioni di maltempo sul resto del Paese, con piogge sparse e possibili temporali a carattere intermittente, localmente intensi. Possibili nevicate sulle Alpi centro-orientali anche leggermente sotto i 2000 metri. Temperature in generale diminuzione. Giornata ventosa per venti occidentali sui mari e sulle regioni di ponente, meridionali sui mari di levante, settentrionali al Nord. Da segnalare il Mar Ligure agitato, localmente mossi o molto mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per giovedì 7 ottobre

Giovedì tempo instabile e perturbato al Centro-sud. Sulle regioni centrali cieli molto nuvolosi, specialmente sul settore Adriatico e in Appennino, con precipitazioni diffuse, insistenti soprattutto su Abruzzo e Molise. Molte nubi anche al Sud e sulla Sicilia settentrionale, con il rischio di rovesci e temporali. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi su Nord-ovest e Sardegna. Temperature in ulteriore calo, fatta eccezione di Lombardia e Nord-Est dove i valori massimi saranno in crescita; temperature intorno alla media stagionale. Giornata ventosa.