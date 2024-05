Meteo 6 maggio: maltempo in arrivo con piogge anche intense. I dettagli

Dopo un fine settimana stabile e con temperature pienamente primaverili, in queste ore si conferma l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica (la nr. 3 di maggio) che farà sentire i suoi primi effetti con nubi e qualche pioggia su Alpi e Nord-Ovest, mentre nelle altre regioni dominerà ancora la stabilità, seppure con un generale aumento delle nubi.

Nei giorni seguenti, tra martedì 7 e giovedì 9 maggio, la perturbazione attraverserà il nostro Paese diretta verso le regioni meridionali, attivando una marcata instabilità domani (martedì) al Centro-Nord e mercoledì anche al Sud e in Sicilia. Le precipitazioni potranno risultare anche intense e a carattere di rovescio o temporale.

Questa nuova fase di tempo instabile sarà inoltre caratterizzata da una ventilazione sostenuta, con il vento di Maestrale che sostituirà le correnti di Scirocco, e da un graduale e moderato calo termico. Da venerdì 10 si prevede un miglioramento diffuso delle condizioni meteorologiche, con le temperature che torneranno a salire.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 6 maggio

Tempo in peggioramento su Alpi e regioni di Nord-Ovest, con cielo molto nuvoloso o coperto entro metà giornata e piogge sparse fin dal mattino in Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia, nel pomeriggio anche su Alpi orientali e Liguria. Nuvole in aumento nelle zone interne del Centro, in Sardegna e sull’Appennino meridionale. Soleggiato o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in ulteriore lieve rialzo al Centro-Sud, con punte oltre i 25 gradi in Sicilia; venti moderati di Scirocco in Sicilia e nel Tirreno.

Le previsioni meteo per martedì 7 maggio

Tempo instabile sul Centro-Nord con cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni sparse, con rischio di rovesci e temporali, con possibili episodi di forte intensità. Al Sud e in Sicilia transiteranno un po’ di nuvole ma con scarso rischio di piogge; in Sardegna poco nuvoloso.

Temperature minime stabili o in lieve aumento; massime in generale calo, più sensibile al Nord, settori tirrenici e Sardegna. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna; al Sud venti ancora meridionali da deboli a moderati.