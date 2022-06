Meteo: 6 giugno con parziale attenuazione del caldo. Martedì 7 temporali

Oggi, lunedì 6 giugno, tempo nel complesso stabile e soleggiato ma nonostante ciò con parziale attenuazione del caldo grazie all’afflusso di venti relativamente più freschi: quindi le temperature, pur rimanendo elevate e ben oltre la norma, scenderanno di alcuni gradi. Poi martedì 7 una nuova perturbazione (la n.3 di giugno), seguita da aria decisamente più fresca di origine atlantica, raggiungerà il Nord Italia, dove si formeranno numerosi temporali mentre le temperature caleranno ulteriormente in gran parte del Paese.

Mercoledì 8 l’aria fresca riuscirà a propagarsi con maggior decisione al Centro-Sud, dove porterà appena un po’ di instabilità. In compenso le temperature scenderanno di qualche altro grado e ciò significa che nella parte centrale della settimana si riporteranno su valori più vicini alla norma. Nel prossimo fine settimana si profila però il ritorno dell’Anticiclone nord africano che potrebbe dare il via ad una nuova ondata di caldo.

Le previsioni meteo per lunedì 6 giugno

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, dove in serata si formerà anche qualche temporale; sempre bello altrove.

Temperature decisamente alte in Calabria e Sicilia dove si supereranno ancora i 35°C con picchi fino a sfiorare i 40 gradi; in leggera diminuzione nelle restanti regioni del Centro-Sud. Venti da deboli a moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, i quali localmente potranno risultare mossi.

Le previsioni meteo per martedì 7 giugno

Nuvole al Nord dove saranno possibili piogge a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti; migliora in serata. Nel resto del Paese tempo decisamente più soleggiato e stabile ma con qualche temporale in sviluppo dal pomeriggio tra Marche, Umbria orientale e Appennino abruzzese; in serata possibile coinvolgimento anche di Molise e Puglia. Temperature in sensibile calo al Nord, più contenuto al Sud; ultimi valori intorno ai 35 gradi in Sicilia.