Meteo 6 giugno: alta pressione e assaggio d'estate! Fino a quando?

Nei prossimi giorni sulla nostra Penisola si allungherà l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano che, pur senza occupare con decisione l’Italia, garantirà prevalenza di tempo stabile e temperature in crescita.

Tra oggi (giovedì 6 giugno) e sabato 8 quindi splenderà il sole in gran parte d’Italia, con modesta residua instabilità confinata alle sole zone alpine, mentre le temperature saliranno quasi dappertutto e si porteranno su valori al di sopra della norma, raggiungendo nel weekend anche picchi di 34-35 gradi, specie all’estremo Sud.

Domenica 9 nuovo parziale cambiamento del tempo con il ritorno dell’instabilità al Nord, dove quindi si formeranno numerosi temporali, mentre nel resto d’Italia insisteranno il sole e il caldo estivo.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 6 giugno

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con la formazione di isolati temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di nuvolosità innocua, nel pomeriggio, sulle zone appenniniche.

Temperature massime ovunque in aumento e in generale leggermente al di sopra della norma. Venti in prevalenza di debole intensità, a parte un vento moderato o teso Maestrale tra Adriatico meridionale, Salento e Mar Ionio con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 giugno

Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su gran parte del Nord, comunque con pochi brevi rovesci o temporali, nelle ore centrali del girono, solo sulle zone alpine e prealpine. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento e per lo più comprese fra 26 e 31 gradi. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno ala Canale d’Otranto e da est nel Canale di Sardegna. Mossi il basso Adriatico, lo Ionio al largo e il Canale di Sardegna occidentale.