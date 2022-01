Meteo, 6 gennaio con aria fredda sull'Italia: brusco calo termico

Dopo giorni di nebbie, smog e clima eccezionalmente mite, adesso l’inverno torna a riprendersi la scena meteorologica anche sull’Italia. Lo fa con la prima perturbazione del 2022: un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico, responsabile dell’attuale fase di maltempo al Nord e sulla Toscana, mentre la massa d’aria di origine artica alle sue spalle inizierà a riversarsi sul nostro Paese e sul Mediterraneo centro-occidentale attraverso un’intensificazione dei venti settentrionali. Per la giornata dell’Epifania, dunque, si conferma un marcato calo delle temperature che coinvolgerà un po’ tutte le regioni, mentre la perturbazione interesserà più direttamente il Centro-Sud. Venerdì e sabato gli effetti del fronte freddo in termini di fenomeni saranno limitati alle regioni meridionali e alle Isole. Per domenica 9, invece, si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.2 del mese), con obiettivo principale le regioni centro-meridionali, dove non è da escludersi il ritorno della neve fino a quote basse: tendenza questa da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 6 gennaio

Giovedì al Nord tendenza a miglioramento, con passaggio a tempo soleggiato da metà giornata su regioni di Nordovest, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. In Emilia Romagna ancora qualche precipitazione, nevosa fin verso i 500 metri, in esaurimento dal pomeriggio. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Centro-Sud e sulle Isole, con alcune precipitazioni a carattere isolato. Qualche fiocco di neve sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 700-1200 metri. Temperature: minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna; massime in diminuzione, più marcata al Centro, su Sardegna e basso Tirreno. Giornata ventosa soprattutto su Alpi e vicine zone di pianura, Liguria, Toscana, medio-alto Adriatico e Isole. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 7 gennaio

Venerdì al Nord, su regioni centrali tirreniche, Umbria, nord delle Marche e della Campania cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento delle nubi medio-alte dal pomeriggio nel settore di Nordovest. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Paese, con alcune piogge a carattere isolato più probabili su coste abruzzesi e molisane, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia orientale.



Temperature: minime in ulteriore calo ovunque, con gelate diffuse all’alba al Nord. Massime in ulteriore diminuzione al Nord, sul medio Adriatico e al Sud: clima invernale. Venti: dai quadranti settentrionali, da deboli a moderati su mari e regioni centro-meridionali, con forti raffiche intorno alla Sardegna. Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitato il Canale di Sicilia.