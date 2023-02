Meteo, 6 febbraio con aria artica sull'Italia: freddo, vento e neve

Il tempo della settimana che sta per iniziare avrà caratteristiche pienamente invernali, con temperature ben al di sotto della media, venti spesso di forte intensità e occasione per qualche nevicata a bassa quota. L’aria fredda artica, in arrivo a più riprese sull’Italia, si spingerà nel Mediterraneo occidentale, dando luogo alla formazione di un vortice di bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna, (perturbazione numero 3 del mese), che richiamerà per diversi giorni freddi venti orientali sulle nostre regioni e causando una fase di forte maltempo lunedì in Sardegna e martedì in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 6 febbraio

Cielo da nuvoloso a coperto lungo il versante adriatico, al Sud e in gran parte del Nord, tranne le Alpi orientali, l’Emilia e la Liguria, dove prevarranno le schiarite; residue nevicate a bassa quota al primo mattino nelle Alpi Marittime, più insistenti sull’Appennino abruzzese e molisano. Maltempo in Sardegna, con piogge e rovesci anche di forte intensità e neve da 800 metri sui rilievi. Tempo più soleggiato in Toscana, Lazio e Umbria. In serata peggiora al Nord-Ovest, con nevicate su Alpi e Prealpi lombarde, Valle d’Aosta e fino a in pianura in Piemonte anche nella notte seguente. Di sera aumenta l’instabilità anche nella Sicilia occidentale.



Temperature in calo ovunque nei valori minimi, con locali gelate al Centro-Nord. Massime in ulteriore diminuzione ovunque e inferiori alla norma; freddo accentuato dai venti nordorientali, forti al Centro-Sud e in Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 7 febbraio

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Campania, a parte della residua nuvolosità in Piemonte e Romagna. Nuvoloso altrove, con piogge nella Sardegna orientale e rovesci in Sicilia, nevosi da 600/700 metri. Temperature in ulteriore calo, specie nei valori minimi. Venti orientali, moderati al Centro-Sud, forti in Sardegna; intenso Scirocco nel Canale di Sicilia.