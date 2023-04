Meteo 6 aprile: giovedì più stabile, nuove piogge in vista dal Venerdì Santo

Prosegue, in questa settimana di Pasqua 2023, la fase meteo segnata da un clima insolitamente freddo in tutto il Paese, con temperature inferiori alla norma e valori dal sapore tardo invernale. L'instabilità atmosferica che sta accompagnando questa fase si attenuerà nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile, con residue e deboli precipitazioni solo all’estremo Sud.

Le nuvole in arrivo in serata al Nord-Ovest però annunceranno l’avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia, che domani darà luogo a un peggioramento con precipitazioni al Nord-Ovest, in Emilia e in Toscana, con possibili temporali sulle coste liguri e toscane e nevicate su Alpi e Appennino. La breve fase piovosa prevista in Piemonte e in Lombardia non sarà comunque in grado di mitigare la grave siccità che sta colpendo queste regioni. Sabato la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud, dove sono attesi rovesci, temporali e altre nevicate in Appennino. Nel fine settimana di Pasqua il clima sarà più mite e le temperature torneranno su valori più vicini alle medie stagionali. Una certa instabilità con locali rovesci potrebbe insistere nelle regioni meridionali e il Nord-Est.

Le previsioni meteo per giovedì 6 aprile

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro e in Sardegna, ma con un più nuvole al mattino in Abruzzo e Molise e, tra pomeriggio e sera, graduali annuvolamenti al Nord-Ovest. Nuvoloso al Sud e in Sicilia con piogge isolate in Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica fino a metà giornata; entro sera cessano i fenomeni e si aprono delle schiarite a partire dalla Campania. Temperature del primo mattino di stampo invernale, con valori minimi prossimi allo zero in molte aree del Centro-Nord. Massime pomeridiane in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna, ma ancora ovunque inferiori alla norma. Ventoso sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia per venti di Maestrale, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 7 aprile

Venerdì Santo con tempo in miglioramento al Sud, prevalenza di schiarite fino al pomeriggio anche sulle regioni centrali adriatiche, Lazio e Sardegna. Rapido peggioramento al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e Toscana, con piogge sparse e temporali, questi ultimi probabili in Liguria e coste toscane; quota neve intorno a 1200/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennini. In serata le piogge raggiungono Umbria e Lazio. Temperature in rialzo al Centro-Sud.