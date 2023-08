Caldo in pausa, attenzione al vento forte: domani raffiche oltre i 100 all'ora! Le previsioni per il 6 agosto

L’estate 2023 si prende una pausa in questo primo weekend di agosto, mentre si completa il passaggio dell’intensa perturbazione n.2 del mese. La massa d’aria fresca di origine nord atlantica che l’accompagna si sta propagando fino alle estreme regioni meridionali attraverso un’impetuosa corrente di Maestrale e un marcato calo delle temperature, su valori addirittura inferiori alla media stagionale (fino a 7-8 gradi in meno rispetto alla norma al Nord-Est).

Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, concedendo un generale miglioramento delle condizioni meteo, mentre un’altra perturbazione (la n.3) in movimento verso la barriera alpina, prima di dirigersi sull’Europa orientale e il nord dei Balcani, lambirà le regioni di Nord-Est (lunedì anche il medio Adriatico) dove l’atmosfera resterà instabile.

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Domani tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Maggiore variabilità al Nord-Est dove, da metà giornata e soprattutto nel corso del pomeriggio, si osserveranno alcuni rovesci o isolati temporali: in particolare su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, più occasionalmente su Emilia orientale, Romagna e nord delle Marche. Temperature: in calo ovunque nei valori minimi. Massime per lo più in rialzo, su valori nella norma o localmente al di sotto, in generale non superiori ai 30-31 gradi. Giornata ventosa per venti occidentali o di Maestrale: attenzione alle raffiche di tempesta sulla Sardegna, anche oltre i 100 km orari; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest. Mari: molto mossi o agitati i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 7 agosto

Lunedì al Nord-Ovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori tempo generalmente soleggiato. Nel resto del Paese il tempo sarà un po’ più variabile, con addensamenti soprattutto nella seconda parte della giornata: nel pomeriggio possibili locali e brevi rovesci nelle Alpi friulane e nelle zone interne tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Irpinia. Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più inferiori alla norma, in qualche caso anche di 3-4 gradi, con punte di 30-32 gradi solo su Sardegna e Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, con il Maestrale ancora intenso sulle Isole maggiori (raffiche fino a 70-80 Km/h sulla Sardegna) e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi.