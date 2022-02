Meteo: anche da lunedì 21 febbraio poche piogge e temperature oltre la norma

Nelle prime ore di domenica 20 febbraio una debole perturbazione, scivolando lungo la Penisola, potrebbe ancora dare luogo a qualche goccia di pioggia sull’Emilia Romagna. Per il resto si tratterà soprattutto di nuvolosità sparsa, a tratti anche compatta ma accompagnata da scarso rischio di precipitazioni. Possibile formazione di nebbie al mattino sulla Lombardia, il Piemonte e l’Emilia occidentale per via dei rasserenamenti che si faranno strada man mano che la perturbazione procederà verso il Centro-Sud.

In giornata poi le schiarite, seppur parziali, andranno a estendersi anche lungo la Penisola, specialmente sul versante tirrenico. Sarà una giornata in parte ventilata per venti che si orienteranno da nord-ovest, particolarmente intensi lungo l’Adriatico e intorno alle Isole. Per quello che riguarda le temperature non si prevedono grosse variazioni, con valori massimi in buona parte oltre la media, con punte di 17-19 sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole.

La tendenza a lungo termine, dunque quella relativa all'ultima settimana di febbraio, non promette nulla di buono sul fronte siccità. Anche da lunedì 21 previste poche piogge e temperature oltre la norma: le proiezioni modellistiche attualmente a nostra disposizione, infatti, confermano una sostanziale assenza di precipitazioni significative sull'Italia dove si osserverà una circolazione atmosferica ancora una volta caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sull’Europa occidentale che al limite lascerà scivolare lungo il suo bordo orientale, dei sistemi nuvolosi.

La coda di una di queste perturbazioni, potrebbe interessare la barriera alpina nella giornata di lunedì 21 e successivamente anche la penisola ma con poche precipitazioni più che altro al Centro-Sud. Dal punto di vista climatico, non vi è in programma nessuna ondata di freddo da qui a fine mese, giusto un ridimensionamento delle temperature ma con valori che resteranno sopra le medie in parecchie zone.