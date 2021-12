Meteo, 22 dicembre di calma poi si cambia. Ci attende un Natale con la pioggia

La fase di calma meteorologica che sta segnando il tempo dell’Italia di questi ultimi giorni e anche di questo 22 dicembre, sta per concludersi: a partire da giovedì 23, infatti, assisteremo ad un progressivo cambio della circolazione atmosferica, per l’instaurarsi di un più mite e umido flusso atlantico: in seno a tali correnti si muoveranno una serie di veloci perturbazioni, che investiranno il nostro Paese nel corso delle festività natalizie, quando su molte regioni è atteso il ritorno della pioggia, mentre la neve resterà confinata alle aree alpine.

La prima di queste (la n.6 di dicembre) transiterà con la sua parte più attiva sulle regioni del Centro-Nord tra la sera della Vigilia e il giorno di Natale. La seconda (n.7 del mese) è attesa a Santo Stefano, la terza e probabilmente più intensa, infine, (la n.8) lunedì 27. Nei prossimi giorni assisteremo, inoltre, ad un graduale rialzo termico, con temperature destinate a portarsi al di sopra della norma, specialmente al Centro-Sud: ci attendono, dunque, un tempo e un clima di stampo più autunnale che invernale.

Previsioni meteo per mercoledì 22 dicembre

Tempo in prevalenza soleggiato nel settore alpino, su Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto d’Italia, anche se non mancherà qualche schiarita, più ampia su Liguria, nord della Puglia e Sicilia: nel corso della giornata occasionali e deboli piogge o pioviggini lungo le coste della bassa Toscana, nel Lazio e in Calabria.

Temperature massime senza grandi variazioni, fin verso i 15-16 gradi sulle Isole maggiori. Venti per lo più deboli. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 23 dicembre

Nebbie al mattino in Pianura Padana, in sollevamento nel corso della giornata, con formazione di strati bassi. I cieli resteranno nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, Campania e Sardegna. Un po’ di sole si osserverà nel resto del Centro-Sud. Tra pomeriggio e sera tendenza a deboli piogge isolate su centro-est Liguria e alta Toscana.

Temperature: in calo le minime al Nord, con probabili gelate all’alba. Massime in lieve flessione in pianura Padana, stazionarie o in lieve rialzo altrove. Venti quasi ovunque deboli e mari in prevalenza calmi o poco mossi; localmente mossi il basso Ionio, il Canale di Sardegna, e l’alto Tirreno.