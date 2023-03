Meteo, 5 marzo con ultimi episodi instabili al Sud. Mite al Nord

La circolazione ciclonica che da giorni condiziona il tempo sulle nostre regioni centro-meridionali, farà sentire i suoi ultimi effetti domenica 5 marzo solo all’estremo Sud, per poi allontanarsi definitivamente dall’Italia. In seguito il Mediterraneo e il nostro Paese saranno interessati da correnti occidentali atlantiche, umide ma anche miti, che spingeranno sull’Italia alcuni sistemi nuvolosi; il primo di questi, in arrivo nella giornata di lunedì (perturbazione n.1 di marzo) porterà qualche debole precipitazioni sulle regioni tirreniche, Isole maggiori ed estremo Nord-Est, dove nevicherà oltre i 1000 metri. Non sono invece al momento previste piogge di rilievo nelle regioni di Nord-Ovest, colpite da una grave e prolungata siccità. La settimana infatti proseguirà con tempo variabile, prevalenza di nuvole ma con poche piogge isolate sul versante tirrenico e Friuli e clima ventoso sui settori occidentali. Le temperature inizialmente intorno alle medie stagionali o solo leggermente al di sopra, aumenteranno da metà settimana quando sul versante adriatico, su quello ionico e nelle due Isole maggiori si potranno toccare e superare i 20 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 5 marzo

Domenica tendenza a un generale miglioramento, con della residua instabilità all’estremo Sud, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali tra Sicilia e Calabria e, al mattino, anche nella Puglia centro-meridionale. Nel resto del Paese tempo soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Venezie, in Toscana e Sardegna, più compatte sul Levante ligure per effetto di venti di Libeccio. Temperature mattutine in lieve calo quasi ovunque; massime in lieve rialzo al Sud e in Sicilia, quasi stazionarie altrove, con valori vicini alla norma, o solo leggermente sopra al Nord. Un po’ ventoso sui mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 6 marzo

Lunedì nuvolosità in aumento quasi ovunque, con ampie schiarite che resistono però in Emilia-Romagna, lungo il medio-basso versante adriatico, in Piemonte, Valle d’Aosta e nel Ponente Ligure. Deboli piogge o isolati rovesci in Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria di Levante, versanti tirrenici fino alla Campania (in serata anche in Calabria), Umbria, Sardegna occidentale e Sicilia; nel pomeriggio locali piovaschi possibili anche sulla Puglia centrale; neve su Alpi e Prealpi lombarde e orientali da 1000/1200 metri. Temperature minime in aumento; massime in lieve calo al Nord.

Venti sud-occidentali (Libeccio) da moderati a tesi su tutti mari, che tenderanno a diventare mossi o molto mossi, tranne il medio e alto Adriatico che rimarrà poco mosso.