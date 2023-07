Meteo: 5 luglio ancora instabile al Centro-Nord, ma è in arrivo un'intensa ondata di caldo. Le previsioni

Tra oggi e domani avremo ancora tanta instabilità al Nord, sempre lambito dalle fresche correnti atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi; sul resto d’Italia invece comincerà ad allungarsi l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, che quindi garantirà un tempo più soleggiato e un primo aumento del caldo.

Poi da venerdì 7 luglio l’alta pressione occuperà con maggior decisione la nostra Penisola: ci attende quindi un’ultima parte della settimana piena di sole e caratterizzata da caldo afoso intenso, specie al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi e oltre; al Nord le temperature risulteranno più contenute, ma il caldo sarà comunque intenso a causa degli elevati tassi di umidità. La fase molto calda potrebbe insistere per tutta la prossima settimana, dando così vita alla prima vera e lunga ondata di caldo intenso di questa stagione.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 luglio

Oggi giornata tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio o temporale, soprattutto al pomeriggio, sulle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sulle zone appenniniche. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento, con un caldo per lo più normale per il periodo. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 6 luglio

Cielo ancora piuttosto nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali qua e là nel corso del giorno. Al centro-Sud e sulle Isole prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso: isolati temporali pomeridiani solo sull’Appennino Centrale. Temperature massime quasi dappertutto in crescita: caldo afoso soprattutto al Sud e Isole, dove le massime saranno in generale comprese fra 30 e 35 gradi.