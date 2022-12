Meteo: 5 dicembre con pioggia in molte regioni e neve sulle Alpi. Le previsioni

La perturbazione che ha causato il forte maltempo di sabato, in questa domenica sta manifestando i suoi ultimi effetti: ancora piogge e rovesci stanno riguardando alcuni settori del Centro-Nord, mentre al Sud la situazione sta fortunatamente migliorando. Alla fine di questa giornata una nuova perturbazione atlantica (la n.2 del mese) raggiungerà il Nord-Ovest, per poi attraversare tra la notte e la giornata di lunedì gran parte del Centro-Nord. Al Sud e nelle Isole il tempo resterà in prevalenza soleggiato.

Le previsioni meteo per lunedì 5 dicembre

Domani prevalenza di sole al Sud, sulle regioni centrali adriatiche e nelle Isole maggiori con pochi annuvolamenti. Prevalenza di nuvole al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, con piogge al mattino tra Lombardia orientale e Triveneto, Liguria di levante e Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale; neve nulle Alpi centro-orientali oltre 1000-1400 metri; nel pomeriggio precipitazioni sparse sull’estremo Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche e nord del Lazio.

Temperature minime in calo al Sud e Sicilia; massime in rialzo in Sardegna e regioni del medio-alto Adriatico. Venti in prevalenza deboli, salvo locali moderati rinforzi da sud nel Tirreno, nel Mar ligure e in Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 6 dicembre

Ampie schiarite al Nord, ma con il rischio diffuso di nebbie al mattino. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole Maggiori. Nuvolosità più diffusa sulle regioni centrali, con il rischio di qualche pioggia o isolato rovescio tra Umbria, Marche e Lazio.

Temperature in lieve calo al Nord e sui settori Adriatici; clima mite al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi, ma ancora localmente mossi i bacini meridionali.