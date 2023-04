Meteo, 5 aprile con un clima dal sapore invernale e un po' di piogge: le zone coinvolte

Correnti fredde e condizioni meteo instabili insistono sull'Italia, che nella parte centrale della settimana di Pasqua vedrà piogge in diverse regioni, accompagnate da un clima praticamente invernale.

Dal punto di vista delle precipitazioni invece fasi soleggiate si alterneranno a momenti nuvolosi e piovosi: in particolare sono attese nuove piogge già nella giornata di oggi, soprattutto al Centro-Sud, e poi ancora giovedì all’estremo Sud e venerdì al Nord-Ovest; a causa delle temperature insolitamente basse non mancheranno delle nevicate su Alpi e Appennino.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta rimane al momento incerta, ma lo scenario più probabile mostra una situazione caratterizzata ancora dall'instabilità, specie al Centro-Sud, con la possibilità di piogge dovute al transito di una perturbazione.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 aprile

Oggi prevalenza di bel tempo al Nord. Nuvole sul resto d’Italia: piogge isolate su Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia; neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri.

Temperature minime in calo quasi ovunque, possibilità di gelate anche in pianura al Centro-Nord; massime in ulteriore calo e ovunque al di sotto della norma. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 6 aprile

Domani alternanza tra sole e nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali: piogge isolate su Puglia, Calabria e Sicilia, con delle nevicate oltre 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est e nelle regioni centrali. Ventoso al Sud per venti di Maestrale.