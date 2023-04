Meteo, 5 aprile con freddo in aumento e tempo instabile: dove arrivano piogge e temporali

Le condizioni meteo sull'Italia restano piuttosto instabili, accompagnate da un clima dal sapore tardo invernale dovuto all'irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia.

Mercoledì 5 aprile gli effetti dell’instabilità si faranno sentire in particolare al Centro-Sud e in Sicilia, con rovesci sparsi, alcuni temporali, e nevicate in Appenino. Giovedì ancora della residua instabilità solo all’estremo Sud, in seguito un deciso miglioramento.

Venerdì invece una perturbazione dalla Francia raggiungerà il Nord-Ovest e la Toscana, e condizionerà le condizioni meteo nei giorni successivi scivolando lungo la nostra Penisola durante il weekend di Pasqua.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 aprile

Mercoledì prevalenza di bel tempo al Nord, in Toscana e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, con precipitazioni sparse su Lazio, Molise, al Sud e in Sicilia, nevose sulle zone appenniniche oltre 600-1000 metri. Rovesci e temporali localmente più intensi saranno possibili su Calabria e bassa Campania.

Dopo un inizio di giornata con clima piuttosto freddo soprattutto al Centro-Nord, le temperature massime saranno in ulteriore calo da nord a sud e ovunque al di sotto della norma. Venti moderati settentrionali sull’alto Adriatico e al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 6 aprile

Giovedì alternanza tra sole e nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali: piogge isolate su Puglia, Calabria e Sicilia, con delle nevicate oltre 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est e nelle regioni centrali. Ventoso sul medio Adriatico e al Sud per venti di Maestrale, con mari molto mossi.