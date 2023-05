Meteo, 5-6 maggio con anticipo d'estate: picchi oltre 25 gradi

Nelle ultime ore un promontorio di alta pressione si è rafforzato sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia; resisterà in questo primo weekend di maggio, garantendo prevalenza di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Venerdì e sabato da segnalare soltanto un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino settentrionale. Domenica, invece, l’instabilità aumenterà al Nord, perché lambito da una attiva perturbazione in transito sull’Europa centrale (la prima di maggio); il rischio di piogge e temporali diventerà più diffuso sulle Alpi, ma si estenderà anche a parte della Pianura. Le temperature sono previste in generale aumento, si porteranno un po’ ovunque al di sopra delle medie climatiche; in particolare al Centro-nord e in Sardegna il caldo fuori stagione sarà tipico di fine maggio-inizio giugno.

Le previsioni meteo per venerdì 5 maggio

Oggi giornata soleggiata in gran parte del Paese. Qualche sottile velatura in transito e un po’ di nuvolosità irregolare sulle aree montuose; da segnalare al mattino annuvolamenti sparsi in mattinata tra il nordest della Sicilia e il basso versante tirrenico della Calabria. Nel pomeriggio isolati e brevi rovesci di pioggia sulle Alpi e sull’Appennino meridionale della Calabria.

Temperature in ulteriore generale rialzo, con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi ma con locali punte di 25-26 al Centro-Nord. Venti deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Salento e Ionio. Mari generalmente calmi o poco mossi; restano localmente un po’ mossi il basso Adriatico, il Canale d’Otranto, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 6 maggio

Tempo per lo più soleggiato, ma con qualche velatura di passaggio al Centro-Nord e un po’ di nuvolosità in temporaneo aumento sulle zone montuose; da segnale al mattino qualche annuvolamento sparso tra Piemonte e Lombardia, e tra Campania e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci di pioggia, anche temporaleschi, su Alpi e Appennino emiliano. Temperature stazionarie o in lieve aumento, valori superiori alle medie stagionali. Venti deboli o molto deboli ovunque, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno al Canale d’Otranto e da est nel Canale di Sardegna, con mari un po’ mossi.