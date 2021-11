Meteo, 23 novembre poche piogge ma in arrivo freddo e neve

La perturbazione numero 6 di novembre si allontanerà dall’Italia, favorendo così un parziale e temporaneo miglioramento con poche piogge in questo martedì 23 novembre, che vedrà ampie schiarite già dalle prossime ore al Nord e nelle regioni tirreniche; un po’ di maltempo insisterà sopratutto sul medio versante Adriatico. Mercoledì nuovo peggioramento a iniziare dalla Sardegna e, dalla sera, lungo il Tirreno, per l’arrivo di un’altra perturbazione dalla Spagna (la numero 7 di novembre) che poi giovedì riporterà piogge e rovesci su gran parte d’Italia, con nevicate sulle Alpi, più intense e a quote basse sulle montagne piemontesi; rischio di forti temporali in Liguria e nelle regioni tirreniche.

Secondo le attuali proiezioni dei modelli matematici, anche gli ultimi giorni della settimana vedranno condizioni di tempo perturbato, con molto vento, altre nevicate sulle Alpi e un sensibile calo termico al Nord e al Centro.

Previsioni meteo per martedì 23 novembre

Ampi rasserenamenti fin dal mattino al Nord-Est, in Toscana, Calabria e sud Sardegna; ancora molte nuvole altrove, con piogge in Piemonte, regioni centrali adriatiche e Sicilia; neve sulle Alpi occidentali oltre 1400 metri. Nel pomeriggio migliora nel resto del Nord; nubi e instabilità insistono sul medio versante adriatico; qualche pioggia isolata al Sud e nelle Isole.

Temperature massime in rialzo al Nord. Venti di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana in Liguria; ventoso anche in Toscana.

Previsioni meteo per mercoledì 24 novembre

Tempo soleggiato al Nord e in Toscana, con più nubi sulle Alpi piemontesi e in Romagna. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, ma con bassa probabilità di pioggia fino al pomeriggio. In serata peggiora con piogge e rovesci in Sardegna, Lazio e Campania; qualche pioggia anche nel basso versante ionico. Nella notte il maltempo si estende a basso Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia.

Temperature minime in calo al Centro-Nord, con possibili gelate; massime senza grandi variazioni. Venti inizialmente deboli, ma in deciso rinforzo nella seconda parte della giornata sui mari di ponente e nello Ionio, con moto ondoso in aumento.