Meteo, lunedì 25 ottobre maltempo al Sud

Lunedì 25 ottobre proseguirà la fase di maltempo al Sud che poi da martedì dovrebbe coinvolgere parte delle regioni centrali; sulle regioni settentrionali, grazie anche all’influenza dell’alta pressione, le condizioni del tempo saranno sicuramente più stabili.

Per il Sud quindi si prospetta una fase di marcato e continuo maltempo con gli effetti più vistosi in termini di accumulo di precipitazioni, soprattutto nei settori ionici specialmente tra Calabria e Sicilia dove entro metà settimana potrebbero accumularsi localmente anche più di 300 l/m².

Questa fase piovosa sarà accompagnata anche da venti intensi innescati dalla profonda depressione centrata tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio che accompagna la perturbazione n.5. Per quanto riguarda le temperature non subiranno grosse variazioni rimanendo in generale vicine alla media.