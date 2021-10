Dopo l'irruzione di correnti polari che in questa fase della settimana stanno influenzando le condizioni meteo in gran parte dell'Italia, con piogge soprattutto al Sud e venti intensi e freddi che spazzano la penisola, la situazione diverrà via via più tranquilla nel corso del fine settimana tra il 16 e il 17 ottobre.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Nella giornata di sabato dovremmo ancora fare i conti con un clima insolitamente freddo e venti localmente moderati settentrionali, specie al Sud. Qualche pioggia isolata coinvolgerà la Sardegna e la Sicilia mentre nel resto del Paese le condizioni meteo saranno più stabili e soleggiate, con l'eccezione di un po' di nuvole su Nord-Est, versante adriatico e regioni meridionali.

Le temperature minime risentiranno ancora dell'afflusso di correnti fredde e risulteranno in calo, mentre i valori massimi torneranno ad aumentare riportandosi più vicini alla media stagionale soprattutto al Nord.

Domenica 17 ottobre il tempo sarà stabile quasi ovunque, ma qualche pioggia potrà raggiungere la Calabria e la Sicilia. I venti si attenueranno definitivamente, risultando deboli praticamente ovunque; le temperature aumenteranno nei valori minimi e risulteranno per lo più stabili in quelli massimi, con un clima nella norma al Nord e più vicino alla media stagionale anche al Centro-Sud.

La tendenza meteo per la prima parte della prossima settimana delinea poi uno scenario nuovo, con una situazione che risulterà decisamente più tranquilla. Sull'Italia si rinforzerà infatti l'alta pressione, in estensione dall'Europa occidentale, e farà sentire i suoi effetti in modo più diretto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove il tempo sarà stabile e le temperature aumenteranno, ma ci sarà il rischio di nebbie specialmente nelle ore più fresche della giornata. Le regioni del Sud sembrano destinate a restare ai margini dell'alta pressione, e vanno incontro a giornate più nuvolose. Nella giornata di lunedì qualche debole pioggia potrà ancora coinvolgere le aree tra la Calabria e la Sicilia.