Meteo, 4 ottobre tra Anticiclone e qualche pioggia: ecco dove

L'anticiclone continua a dominare la scena meteo italiana, determinando in gran parte del Paese tempo stabile e caldo anomalo. Sulle regioni settentrionali, tuttavia, l'alta pressione si è temporaneamente indebolita, concedendo a una debole perturbazione atlantica di lambire il nostro territorio.

Di conseguenza, nelle prossime ore al Nord saranno più presenti le nuvole, ma con piogge comunque deboli e isolate, sostanzialmente confinate sulle Venezie.

L’aria relativamente più fresca al seguito della perturbazione nel frattempo riuscirà a infiltrarsi su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, favorendo in queste aree un’attenuazione del caldo anomalo.

Questa fase leggermente più instabile e fresca non durerà molto, perché nella seconda parte della settimana l’alta pressione tornerà ad allungarsi con decisione su tutta la Penisola, favorendo per il secondo weekend di ottobre una situazione caratterizzata tempo in generale soleggiato e stabile, assenza di piogge e temperature diffusamente oltre la norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 ottobre

Mercoledì nuvole alternate a momenti soleggiati in tutto al Nord, con isolati rovesci e temporali più che altro concentrati sulle Venezie nella prima parte del giorno. Nel resto d’Italia è una giornata piena di sole, con un po’ di nuvolosità innocua solo sull’Alta Toscana.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord e Sardegna, pressoché invariate al Sud, comunque ancora in generale oltre la norma in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 5 ottobre

Giovedì un po’ di nuvole al Nord e zone interne del Centro-Sud, ma alternate a momenti di tempo soleggiato e nel complesso senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese, ma ancora al di sopra della media del periodo. Venti per lo più deboli.