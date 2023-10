Meteo 4 ottobre: domani una perturbazione lambisce il Nord, qualche pioggia in vista. Ecco dove

Domani, il parziale indebolimento dell’alta pressione consentirà a una debole perturbazione atlantica (la numero 1 di ottobre) di lambire il Nord Italia, dove osserveremo l'arrivo di un po’ di nuvole, qualche pioggia e una flessione delle temperature, che comunque rimarranno al di sopra della norma. Le correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione favoriranno un leggero calo termico anche nelle regioni centrali, dove però si farà ancora sentire un caldo decisamente anomalo per la stagione.

La fase parzialmente più nuvolosa e fresca sarà comunque di breve durata, perché nella seconda parte della settimana l’alta pressione tornerà ad allungarsi con decisione su tutta la Penisola, favorendo per il weekend una situazione caratterizzata da tanto sole, assenza di piogge e temperature sempre insolitamente elevate per il periodo.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 ottobre

Domani osserveremo un'alternanza tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali più che altro concentrati sulle Venezie.

Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e regioni centrali adriatiche, comunque ancora in generale oltre la norma in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 5 ottobre

Giovedì cielo da poco nuvoloso a nuvoloso al Nord e zone appenniniche, comunque in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Venti per lo più deboli.