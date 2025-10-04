FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 4 ottobre: nuovo maltempo in arrivo! Le zone a rischio temp...

Meteo 4 ottobre: nuovo maltempo in arrivo! Le zone a rischio temporali

Nel weekend appena iniziato l'Italia vedrà un'altra rapida fase di maltempo, soprattutto domenica 5 ottobre con forti piogge e venti intensi.
Previsione4 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’intensa corrente settentrionale, responsabile dell’attuale marcato raffreddamento e dei burrascosi venti di Tramontana, è destinata presto a cessare. La perturbazione associata, nel frattempo, abbandona il Paese, con un ulteriore miglioramento del tempo in tutto il Centro-Sud nella giornata di oggi (sabato 4), mentre le nubi torneranno ad aumentare al Nord e sulla Toscana. Si tratta della parte più avanzata di una perturbazione atlantica, la numero 1 di ottobre, che ci attraverserà tra la fine di oggi e la giornata di domenica 5, a partire dalle regioni settentrionali.

Maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno inizialmente le regioni di Nord-Est, quelle centrali e la Campania, a seguire il Sud e la Sicilia. Attenzione alle possibili criticità tra la Venezia Giulia, il Polesine, la Romagna, le Marche e l’Adriatico prospiciente per i fenomeni localmente intensi e abbondanti, ma soprattutto per le raffiche di vento fino a tempestose (oltre i 100 Km/h) attese nella mattinata di domenica. In generale, durante il suo passaggio, questa perturbazione causerà una marcata intensificazione della ventilazione e quindi anche del moto ondoso dei mari.

A inizio settimana il tempo andrà rapidamente migliorando, mentre i venti si disporranno dai quadranti settentrionali. A seguire, con la rimonta più decisa dell’alta pressione, il vento cesserà e sull’Italia si aprirà una fase di tempo stabile e soleggiato, che potrebbe accompagnarci fino al prossimo weekend, quello dell'11-12 ottobre. Le temperature saranno molto altalenanti: in rialzo nel weekend, in calo lunedì 6 e a seguire di nuovo in rialzo, anche sensibile, con una fase di caldo anomalo al Centro-Nord e sulla Sardegna tra il 7 e il 10 ottobre.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 4 ottobre)

Nuvolosità residua in mattinata sulla Puglia, in successivo diradamento; sulle restanti regioni centro-meridionali cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti su Sardegna e nord della Sicilia. Al Nord e sulla Toscana progressivo aumento della nuvolosità, con nubi più dense e le prime piogge dal pomeriggio su centro-ovest Alpi e tra estremo levante ligure e alta Toscana. In serata e soprattutto nella notte le precipitazioni si estenderanno al nord ed est della Lombardia e al Triveneto.

Venti da nord in generale attenuazione al Centro-Sud. Temperature minime in rialzo al Nord-Ovest; in ulteriore calo nel resto del Paese; massime per lo più in rialzo, con valori poco oltre i 20 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 5 ottobre

Al Nord-Ovest passaggio a tempo ben soleggiato sin dal mattino, salvo un po’ di variabilità nel pomeriggio sulla Lombardia centro-orientale. Su Toscana, Umbria e Lazio cielo inizialmente nuvoloso e alcune precipitazioni, ma con tendenza a rasserenamenti da metà pomeriggio. Per il resto, cielo nuvoloso o molto nuvoloso. In mattinata piogge diffuse o rovesci (localmente intensi) su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche, Campania, nord della Puglia, ovest della Sicilia. A seguire i fenomeni si concentreranno al Sud e sulla Sicilia, dove si esauriranno poi nella notte.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al Nord-Est, in ulteriore sensibile aumento su medio Adriatico, sud e Isole dove si potranno toccare i 25-27 °C. Venti in marcato rinforzo, da moderati a molto forti, con raffiche di burrasca o di tempesta sul medio e alto mare Adriatico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h
    Previsione4 Ottobre 2025

    Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h

    La prima perturbazione del mese già da stasera (sabato 4 ottobre) innesca le prime piogge al Nord e in Toscana. Domenica 5 forti venti e maltempo
  • Meteo: weekend al via con tempo stabile, ma il maltempo è dietro l'angolo. Le previsioni
    Previsione4 Ottobre 2025

    Meteo: weekend al via con tempo stabile, ma il maltempo è dietro l'angolo. Le previsioni

    Il weekend ha inizio oggi (sabato 4 ottobre) con tempo perlopiù tranquillo ma già dalla sera inizierà a farsi sentire un nuovo peggioramento.
  • Meteo: weekend con piogge intense, forti venti e rischio criticità. Ecco dove
    Previsione3 Ottobre 2025

    Meteo: weekend con piogge intense, forti venti e rischio criticità. Ecco dove

    Nel weekend del 4-5 ottobre una nuova perturbazione attraverserà la nostra Penisola con precipitazioni localmente intense e venti violenti.
  • Meteo: oggi (3 ottobre) forti venti e clima freddo! Nel weekend nuove piogge: ecco dove
    Previsione3 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (3 ottobre) forti venti e clima freddo! Nel weekend nuove piogge: ecco dove

    Un'ondata di freddo sta interessando l'Italia che oggi (3 ottobre) vedrà venti e un clima tipico di novembre ma con maltempo in attenuazione.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Tendenza4 Ottobre 2025
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Nella giornata di martedì 7 al Sud soffieranno ancora venti freddi mentre al Centro-Nord e in Sardegna dominerà l'alta pressione: la tendenza.
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
Tendenza3 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
La prossima settimana avrà inizio all'insegna dei forti venti al Sud e in Sicilia. Con il passare dei giorni però l'alta pressione si rinforza.
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Tendenza2 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Un fronte freddo attraverserà rapidamente il Centro-Nord portando piogge in diverse zone. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 04 Ottobre ore 14:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154