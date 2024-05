Meteo 4 maggio: poche piogge e temperature ovunque in rialzo. I dettagli

Tempo in fase di miglioramento, con un fine settimana in cui l’alta pressione tornerà ad avvicinarsi all’Italia, garantendo così un tempo più stabile e asciutto, mentre le temperature saliranno in modo deciso e, da domenica 5 maggio, torneranno a spingersi diffusamente al di sopra della norma, con valori anche al di sopra di 25 gradi.

La tregua dal maltempo resisterà anche nella giornata di lunedì 6, ancora in generale stabile e asciutta, mentre per martedì 7 è probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica e quindi un peggioramento del tempo, con piogge sparse soprattutto al Centro-Nord; il ritorno del maltempo sarà anche accompagnato da un nuovo sensibile abbassamento delle temperature in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per sabato 4 maggio

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a momenti di tempo bello e con poche piogge che si concentreranno prevalentemente su Alpi, Prealpi, Gargano e rilievi della Calabria. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, con un aumento più marcato nelle regioni tirreniche. Moderati venti di Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 5 maggio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Centro-Sud e Isole: nel corso del giorno piogge isolate e di breve durata su zone alpine e Liguria. Temperature massime in crescita, soprattutto al Sud e Isole. Venti in generale di debole intensità.