Meteo: 4 maggio con qualche pioggia. Da giovedì 5 fase di maltempo

In questo mercoledì 4 maggio insistono sull’Italia condizioni di instabilità con piogge e temporali in sviluppo soprattutto nelle ore centrali del giorno in molte aree del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. In seguito, fra giovedì e venerdì, si conferma una fase di maltempo per il transito di due perturbazioni, una atlantica al Nord, l’altra nord-africana verso il Centro-Sud; le precipitazioni, quindi, potrebbero divenire più diffuse, insistenti e a tratti anche intense.

Le temperature resteranno su valori primaverili tipici di questo periodo, ma con picchi di 25 gradi e oltre in particolare giovedì in Sicilia a causa dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso al Nord e in Sardegna, maggiori schiarite nel resto del Paese. Al mattino possibili rovesci isolati in Piemonte, alta Lombardia e deboli piogge sulla Sardegna meridionale. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità con formazione di rovesci o temporali sparsi su Alpi, Nord-Ovest, Emilia, zone interne e montuose del Centro; fenomeni più isolati nelle zone interne del Sud, sui rilievi della Sicilia e in Sardegna.

Temperature massime in leggero rialzo al Sud e in Sicilia a causa dei venti di Scirocco in rinforzo.

Le previsioni meteo per giovedì 5 maggio

Nubi sparse, inizialmente alternate ancora a schiarite al Centro-Sud. Piogge e locali rovesci al mattino al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione a buona parte del Nord-Est, zone interne e tirreniche del Centro. Verso sera possibile coinvolgimento anche del settore del medio Adriatico e in forma isolata anche del Sud e della Sicilia.

Temperature in calo al Nord, in rialzo al Sud e sulle Isole con possibili picchi oltre i 25 gradi in Sicilia. Venti di Scirocco in notevole rinforzo intorno alle Isole dove i mari saranno mossi o molto mossi.