Meteo: 4 e 5 agosto con rischio nubifragi, forte vento e brusco calo termico. Ecco dove

È in atto un peggioramento del tempo a causa della perturbazione atlantica numero 2, che oggi (venerdì 4 agosto) attraverserà anche le regioni centrali e la Sardegna fino a raggiungere l’estremo Sud entro la mattina di sabato 5. Il suo passaggio darà luogo a temporali anche di forte intensità, forti venti e un brusco calo termico, con temperature già oggi al Nord sotto la media.

Nelle prossime ore, invece, i venti meridionali determineranno un rialzo termico nelle regioni meridionali, con valori oltre i 35 gradi e picchi vicini ai 40; il successivo arrivo dei temporali e il Maestrale però provocheranno un ridimensionamento delle temperature anche in queste regioni. In definitiva, entro sabato le temperature si porteranno quasi ovunque temporaneamente al di sotto delle medie stagionali.

Domenica 6 la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, mentre un’altra (la n.3) riuscirà a raggiungere le Alpi, lambendo il Nord-Est e lunedì 7 anche l’Adriatico. Gli ultimi aggiornamenti modellistici lasciano intravedere, da metà settimana, il probabile rinforzo dell’Anticiclone Nordafricano.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 4 agosto

Tempo stabile e soleggiato al Sud e in Sicilia, ma con l’arrivo di temporali stasera in Campania e nell’isola. Nuvole e instabilità nelle altre regioni, con rovesci e temporali nel corso della giornata su Alpi, regioni del Nord, del Centro e in Sardegna, meno probabili in Emilia e alta Toscana; saranno possibili temporali di forte intensità, con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche, specie su Lombardia, Nord-Est, Romagna, Marche e Abruzzo; tra sera e notte peggiora in quasi tutto il Sud e in Sicilia.

Temperature in brusco calo con valori sensibilmente sotto la media al Nord e in Sardegna; calo termico anche al Centro. Giornata ovunque ventosa. Moto ondoso indeciso aumento nei mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 5 agosto

Nuvoloso su parte del Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia, con possibili rovesci o temporali su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Appennino meridionale e nord-est Sicilia; non si escludono locali fenomeni di forte intensità. Altrove tempo per lo più soleggiato. Generale miglioramento in serata.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord, specie al Nord-Ovest; valori quasi ovunque sotto la media. Venti forti di Maestrale con raffiche burrascose intorno alle isole maggiori con mari da molto mossi a molto agitati.