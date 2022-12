Meteo 4 dicembre: nuova perturbazione al Nord, migliora al Centro-sud

L’intensa perturbazione (la prima di dicembre) che ha causato il forte maltempo di sabato si sta ora allontanando verso est, favorendo un indebolimento dei venti di Scirocco e un’attenuazione delle precipitazioni al Centro-Sud. Su gran parte del Nord, specie nel Triveneto, continuerà invece a piovere e a nevicare sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. Alla fine di domenica una nuova perturbazione atlantica (la n.2 del mese) raggiungerà il Nord-Ovest, per poi attraversare tra la notte e la giornata di lunedì gran parte del Centro-Nord mentre al Sud e nelle Isole il tempo resterà in prevalenza soleggiato. L’evoluzione successiva resta incerta. Seguirà un martedì e un mercoledì in cui il maltempo concederà una tregua. Tra giovedì e venerdì possibile nuovo peggioramento sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione che porterà altre piogge e nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri sulle regioni nord-occidentali.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 4 dicembre

Domenica cielo coperto al Nord con precipitazioni diffuse nel Triveneto, specie tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, nevose oltre i 1300-1500 metri; precipitazioni in attenuazione nel corso del mattino al Nord-Ovest dove torna a peggiorare in serata. Al Centro e in Sardegna prevalenza di nuvole con ampie schiarite su Abruzzo e Molise; qualche pioggia, specie al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al Sud e in Sicilia mattinata con residue piogge in Puglia, Campania e alta Calabria tirrenica, seguita da un pomeriggio in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve aumento; massime al Sud e in Sicilia intorno a 20 gradi. Venti in generale attenuazione con residui rinforzi di Scirocco al mattino tra Ionio e basso Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 5 dicembre

Giornata soleggiata al Sud, regioni centrali adriatiche e Isole maggiori con pochi annuvolamenti di rilievo. Prevalenza di nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche con piogge al mattino su Lombardia, Triveneto, Liguria di levante, Toscana e alto Lazio; neve nulle Alpi centro-orientali oltre 1000-1400 metri; nel pomeriggio precipitazioni sparse nell’estremo Nord-Est, Toscana Umbria e nord del Lazio. Temperature minime in calo al Sud e Sicilia; massime in rialzo in Sardegna e regioni del medio-alto Adriatico. Venti in prevalenza deboli, salvo locali moderati rinforzi da sud nel Tirreno, nel Mar ligure e in Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi.