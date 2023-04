La settimana di Pasqua prosegue nel segno dell'instabilità: gli aggiornamenti meteo di martedì 4 aprile

La settimana di Pasqua 2023 si è aperta con un vortice ciclonico che lunedì ha influenzato le condizioni meteo soprattutto nelle regioni centro-meridionali, portando piogge localmente intense, vento molto forte e aria fredda. Nella giornata di martedì 4 aprile il vortice si sposterà definitivamente sui Balcani, ma alle sue spalle insisterà un po' di maltempo residuo in particolare al Sud, con venti che resteranno intensi. Correnti fredde provenienti dalla Scandinavia si stanno intanto propagando su tutta l'Italia, causando un generale calo delle temperature, con valori inferiori alla media stagionale e il ritorno di gelate anche a bassa quota.

Nei prossimi giorni in gran parte d’Italia si alterneranno fasi soleggiate a temporanei peggioramenti, che coinvolgeranno mercoledì soprattutto il Sud, venerdì il Nord-Ovest e sabato più che altro le regioni tirreniche, con temperature al di sotto della norma e praticamente invernali.

Le previsioni meteo per martedì 4 aprile

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con qualche pioggia su regioni centrali adriatiche e Sud; isolate nevicate sulle zone appenniniche oltre 1000-1500 metri.

Temperature massime quasi dappertutto in marcata diminuzione e in generale sotto la norma. Ventoso per freddi venti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 aprile

Mercoledì piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili sporadici rovesci anche sulle Alpi lombarde e del Nord-Est, con quota neve fino a 600-900 metri.

Temperature minime in calo quasi ovunque, con gelate anche a bassa quota al Centro-Nord. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Venti da nord sull'Adriatico centro-meridionale, che risulterà mosso insieme al basso Tirreno e al canale di Sicilia.