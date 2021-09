Meteo, domenica 19 settembre arriva la perturbazione n.4

Nella giornata di domenica 19 settembre è previsto il passaggio di un’altra veloce ma più attiva perturbazione atlantica (la n.4): direttamente coinvolte dovrebbero essere le regioni settentrionali e più marginalmente quelle centrali, sebbene si tratti di un’evoluzione ancora molto incerta sia in termini di modalità che di tempistiche.

Al Nord le precipitazioni attese dapprima al Nord-Ovest, nella seconda parte della giornata soprattutto al Nord-Est, potrebbero risultare anche intense, sottoforma di forti temporali, accompagnati da grandine, raffiche di vento e locali nubifragi non esclusi. Al Centro il rischio di rovesci isolati o brevi temporali, sembra al momento maggiore sulle regioni tirreniche, in Umbria e sulle Marche. Al Sud e sulle Isole il tempo resterà stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo per il periodo, soprattutto su Calabria e Sicilia dove si potranno ancora toccare i 35-36 gradi.

Le temperature invece caleranno al Nord per effetto del maltempo. Si prevede anche un rinforzo dei venti di Libeccio tra il golfo ligure, l’Emilia Romagna e le regioni centrali, del Maestrale sulla Sardegna e dello Scirocco tra il basso Adriatico e lo Ionio.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana mostra anch’essa uno scarso grado di affidabilità: con l’allontanamento verso est del fronte perturbato si dovrebbe andare incontro a un generale miglioramento. Ancora una volta il tempo sarà stabile e caldo soprattutto al Sud e sulle Isole, mentre al Centro-Nord dominerà una maggiore variabilità. Per lunedì non si prevedono precipitazioni di rilievo, mentre per martedì non si esclude il passaggio di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla penisola iberica con effetti ancora tutti da valutare.