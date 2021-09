Meteo, giovedì 16 settembre tempo più instabile al Nord e in Toscana

Il campo di alta pressione di origine nord-africana si attenuerà ulteriormente giovedì 16 settembre all’altezza delle regioni settentrionali e di conseguenza il tempo diventerà più instabile al Nord e sul’alta Toscana.

Nel dettaglio nella giornata di giovedì in mattinata qualche rovescio sarà possibile sul nord della Lombardia, sul Levante Ligure e sul nord della Toscana; in giornata rovesci sparsi e locali temporali anche sull’estremo Nord-Est, sul Trentino Alto Adige e sull’alto Piemonte. In serata la probabilità di temporali aumenterà anche in Pianura Padana, specialmente tra Lombardia e Piemonte orientale, e sulla pianura veneta.

Temperature minime in rialzo quasi ovunque e massime in rialzo al Sud, Sardegna e Sicilia, al Nord-Est e lungo l’Adriatico centrale; in lieve calo al Nord-Ovest, Umbria e Toscana. I valori saranno dappertutto superiori alla norma. Venti moderati meridionali sull’Appennino centro settentrionale, sul mar Ligure, sul settore ovest del mar Tirreno e del Canale di Sicilia; in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi mar Ligure, alto Tirreno, settore ovest del Canale di Sicilia; molto mossi i settori ovest del Tirreno centrale e meridionale; generalmente poco mossi i mari non citati.

Nell’ultima parte della settimana probabilmente il tempo resterà all’insegna di una moderata variabilità sulle regioni centro-settentrionali mentre le Isole e l’estremo Sud resteranno ancora protette dall’alta pressione nord-africana. Le temperature per tutto il periodo resteranno oltre la norma, in particolare al Sud e sulle Isole dove il caldo tornerà a farsi intenso, con temperature da estate piena (massime anche fino a 35 gradi).