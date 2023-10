Meteo 31 ottobre: Halloween al via con maltempo, poi migliora. Fase di forti nevicate

La settimana proseguirà con il transito sull’Italia di una serie di perturbazioni, con fasi di maltempo alternate a pause di tempo più stabile e con effetti in termini di fenomeni soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, dove resta elevato il rischio di piogge e temporali anche forti e insistenti, con possibili criticità a causa dei nubifragi e dei notevoli accumuli totali di precipitazione.

I dati attualmente a nostra disposizione indicano la perturbazione numero 2, in arrivo tra giovedì 2 novembre e venerdì 3, come quella che potrebbe dare luogo a ulteriori situazioni critiche per le abbondanti precipitazioni e per la vasta area attraversata. La ventilazione, a tratti molto intensa, che accompagna il via vai di perturbazioni sarà un’altra caratteristica che ritroveremo anche nei primi giorni di novembre, insieme all’andamento termico altalenante, determinato dall’estrema variabilità delle condizioni meteo, seppure in un contesto di una generale attenuazione del caldo anomalo in gran parte del Sud.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 31 ottobre

Al mattino piogge e temporali anche forti su est Lombardia, Triveneto, ed estremo Levante Ligure; rovesci più isolati possibili anche su Marche, Umbria, e regioni tirreniche, con locali temporali più probabili in Campania; tendenza a schiarite tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nevicate a tratti intense su Alpi lombarde e orientali intorno a 1800/200 metri. Dal pomeriggio rapido e generale miglioramento, con residue precipitazioni solo in Friuli Venezia Giulia e al Sud.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, tranne in Puglia e nelle zone ioniche. Ventoso per venti in prevalenza occidentali al Centro-Nord e Isole, meridionali su basso Adriatico e Ionio. Foehn in Piemonte. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 novembre, Ognissanti

Inizio di giornata con nuvolosità irregolare, più compatta con deboli piogge in Sardegna e lungo il versante tirrenico; ampie schiarite su Alpi e Nord-Est.

Nel pomeriggio nubi ovunque, con piogge più diffuse e in estensione a Liguria, Emilia, bassa Lombardia e zone interne e tirreniche del Centro-Sud; possibili rovesci in Sardegna. Temperature in generale diminuzione. Venti deboli o moderati meridionali.