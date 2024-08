Meteo, 31 agosto con il sole. Settembre al via con caldo anomalo

In questa ultima parte della settimana l’alta pressione torna a occupare con forza l’intera Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con pochi temporali pomeridiani per lo più concentrati alle zone montuose del Sud; solo nella giornata di domenica si osserverà un moderato aumento dell’instabilità, e quindi il ritorno di qualche temporale, sulle zone alpine, lambite da una perturbazione atlantica in movimento al di là delle Alpi. Con l’alta pressione quindi nei prossimi giorni si farà sentire un caldo anomalo per il periodo, con massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi, specie nelle zone interne del Centro-Sud e in Sardegna. All’inizio della prossima settimana aumenterà l’instabilità e il caldo si attenuerà leggermente, grazie a un parziale indebolimento dell’Anticiclone Nord-Africano, ma le temperature rimarranno comunque ben al di sopra dei valori medi stagionali.

Previsioni meteo per sabato 31 agosto



Sabato al mattino bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine e sui rilievi del Sud, con isolati temporali su Alpi Orientali e Appennino Calabro-Lucano; sempre soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita, quasi dappertutto comprese fra 30-35 gradi, con picchi anche di 36-37 gradi. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico; altrove venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per domenica 1 settembre



Domenica al mattino prevalenza di tempo bello in tutta Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia; sempre soleggiato altrove. Caldo anomalo, con temperature sempre al di sopra della norma: massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi.