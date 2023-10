Meteo 30 ottobre e Halloween: piogge abbondanti, forte vento e rischio criticità. Ecco dove

In questi ultimi giorni del mese di ottobre continueranno a prevalere correnti miti e umide, causa di condizioni meteo molto variabili e a tratti perturbate. Tra oggi (lunedì 30) e la giornata di Halloween (martedì 31) il nostro Paese verrà attraversato da un’intensa perturbazione, l’ultima di ottobre (la n.9), con effetti soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, dove sarà elevato il rischio di piogge e temporali intensi e possibili criticità; questa fase sarà caratterizzata anche da un nuovo sensibile rialzo termico con picchi intorno ai 30 gradi sul medio Adriatico, al Sud e Isole a causa di forti venti di Scirocco.

Anche l’inizio di novembre - e dunque il ponte di Ognissanti - si profila estremamente variabile e instabile, con altre perturbazioni dirette verso l’Italia: tra mercoledì 1 e giovedì 2 un primo modesto impulso (perturbazione n.1) sarà diretto verso le regioni centro-meridionali e una seconda molto più attiva e intensa perturbazione (la n.2) transiterà, tra giovedì e venerdì 3, su tutta l’Italia da nord verso sud.

Le previsioni meteo per lunedì 30 ottobre

Ulteriore peggioramento del tempo al Nord e in Toscana con piogge diffuse, rovesci e temporali più intensi: notevoli accumuli e quindi potenziali criticità su Liguria centrale e di Levante, Toscana, Piemonte, alta Lombardia e Nord-Est. Situazione più stabile nel resto del Paese, con prevalenza di tempo soleggiato su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Dalla sera peggiora sensibilmente anche in Umbria e Lazio; qualche pioggia nel nord della Sardegna.

Temperature in rialzo al Centro-Sud per via del forte Scirocco, con valori anche oltre i 25 gradi e possibili picchi intorno ai 30 gradi nelle Isole. Molto mossi o agitati i mari di ponente e l’Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 31 ottobre

Al mattino piogge su est Lombardia, Triveneto, Liguria di levante e regioni tirreniche fino alla Calabria ma con fenomeni in attenuazione e tendenza a schiarite. Nel pomeriggio, infatti, ultime piogge in Friuli Venezia Giulia, bassa Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Neve sulle Alpi centro orientali oltre 1600-1800 metri.

Venti da moderati a localmente forti da ovest sui mari di ponente e da sud tra Ionio e Adriatico meridionale. Mari molto mossi fino ad agitato il settore meridionale e orientale del Mar ligure e l’alto Tirreno. Temperature in rialzo al Nord-Ovest, Emilia, Puglia e settore ionico; in calo anche sensibile nel resto d’Italia.