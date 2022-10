Meteo, 30 ottobre e Halloween con tempo stabile e caldo anomalo

Le condizioni meteo previste per Halloween e il Ponte di Ognissanti vedono ancora il dominio dell'Anticiclone Africano con tempo stabile, assenza di piogge e caldo anomalo. L’alta pressione di matrice africana sempre ben salda sul bacino del Mediterraneo, si spinge infatti verso l’Europa centro-orientale e tra domenica e lunedì riuscirà a fare una veloce puntatina fin verso la Scandinavia. L’anomalia termica raggiungerà livelli a dir poco eccezionali in molte aree del nostro continente, fino a 10-12 gradi oltre la media stagionale sull’Europa centrale. Sul nostro Paese lo scarto maggiore dalla norma, fino a 6-8 gradi in più, si registrerà sulle regioni settentrionali, mentre sulle Alpi lo zero termico manterrà intorno ai 3500 metri. La stabilità atmosferica e l’assenza di ventilazione favorirà, altresì, la formazione di qualche nebbia notturna e mattutina al Nord e il ristagno degli inquinanti, con lo smog in ulteriore aumento in Val Padana. Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione mostrano il possibile ritorno di qualche pioggia al Nord tra martedì 1 e mercoledì 2 per la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, L’evoluzione successiva resta alquanto incerta: l’attuale tendenza mostra un possibile deciso peggioramento al Centro-Nord e in Sardegna tra venerdì 4 e sabato 5.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 30 ottobre

Domenica tempo ben soleggiato su tutte le regioni, salvo modesti annuvolamenti su Salento, Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna e qualche sottile velatura in transito al Nordovest. Da segnalare di notte e all’alba la formazione di foschie e di qualche nebbia in Val Padana e coste venete, in rapido dissolvimento. Temperature massime in ulteriore lieve flessione in Sardegna, senza grandi variazioni nel resto d’Italia; massime pomeridiane per lo più tra 21 e 26 gradi. Venti deboli, salvo un moderato vento di Scirocco nel Canale di Sardegna e locali rinforzi da nord tra basso Adriatico, Salento e Ionio

Le previsioni meteo per lunedì 31 ottobre, Halloween

Giornata all’insegna del sole e clima molto mite per la stagione. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno con al più qualche velatura in transito al Nord, specie nelle regioni di Nord-Ovest, e innocui annuvolamenti nel sudest della Sardegna. Al primo mattino possibili nebbie in Pianura Padana, Venezie e nordovest della Toscana. Temperature con variazioni contenute: valori pomeridiani a basse quote per lo più compresi fra 20 e punte di 25-26 gradi. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale; deboli altrove.