Meteo, 30 marzo stabile ma con più nuvole al Nord e fino a 25 gradi in Sicilia e Sardegna

L’attuale fase meteo di alta pressione, accompagnata da un’attivazione di calde e umide correnti meridionali, responsabili di un moderato aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche, al Sud e nelle Isole proseguirà almeno fino a sabato, mentre il Nord Italia verrà lambito dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale: la prima di queste (la n.10 del mese) nella giornata odierna, con scarsi effetti in termini di precipitazioni; la seconda (la n.11) un pochino più incisiva nella giornata di domani. La ventilazione meridionale, in intensificazione nel corso di venerdì, verrà sostituita nel fine settimana da venti nord-occidentali, anch’essi intensi, ma progressivamente più freddi: il calo delle temperature sarà più evidente tra domenica e l’inizio della prossima settimana, insieme all’ingresso della prima perturbazione di aprile e ad una fase di marcata instabilità atmosferica che darà luogo a precipitazioni più diffuse, prima al Nordest e poi al Centro-Sud. Il Nordovest potrebbe restare ancora una volta a secco e vedere così proseguire la grave siccità in corso.

Le previsioni meteo per giovedì 30 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord, con nubi più compatte associate a isolate precipitazioni nel corso della giornata lungo le Alpi centro-orientali e in Liguria. Nuvole sparse anche nelle regioni tirreniche, nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature passeggere, temporaneamente più estese sulle regioni centrali.

Temperature in generale sensibile aumento, con valori di nuovo superiori alla norma, specie sulle Isole maggiori: sulla Sardegna e nell’ovest della Sicilia si potrebbero toccare i 24-25 gradi. Venti fino a moderati o tesi meridionali sui mari di ponente e sulle regioni centrali.

Le previsioni meteo per venerdì 31 marzo

Venerdì al Sud e sulle Isole tempo inizialmente soleggiato, ma con nubi a quote medio-alte in transito nella seconda parte della giornata. Nuvolosità variabile al Centro, più densa nel settore tirrenico e con schiarite più ampie su quello adriatico, specie in mattinata. In serata locali piogge non escluse tra il nord della Toscana e delle Marche. Da nuvoloso a coperto al Nord, con alcune precipitazioni su Alpi, Liguria, nord del Piemonte, Lombardia e regioni di Nord-Est, nevose oltre i 2000 metri.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo al Nord, in ulteriore aumento al Centro-Sud: caldo anomalo sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole dove si potranno toccare e localmente superare i 25 gradi. Venti meridionali in ulteriore rinforzo.