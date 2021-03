Meteo, 30 marzo con sole e temperature elevate per il periodo

La settimana prosegue in compagnia dell’alta pressione ben salda sull’Italia: almeno fino a giovedì ci attendono giornate caratterizzate da tempo in generale soleggiato e stabile. Si tratta dell’Anticiclone Nord-Africano, che contribuirà a spingere sull’Italia una massa d’aria insolitamente calda di origine sub-tropicale: le temperature sono, quindi, destinate ad aumentare ulteriormente, e nella parte centrale della settimana le massime si attesteranno diffusamente attorno ai 20 gradi, ma con punte anche fino 25-26 °C, specie al Centro-Nord. Una nota di attenzione riguarda il prolungamento della fase siccitosa al Nord, dove le piogge mancano da metà febbraio.

La situazione meteo potrebbe cambiare proprio nel periodo di Pasqua:venerdì si noterà un aumento delle nubi sulle regioni settentrionali, annuncio di una fase probabilmente più perturbata sul Centro-Nord; nel frattempo al Sud e sulle Isole sembra proseguire il periodo caldo e soleggiato. Per le conferme e ulteriori dettagli sulle festività di Pasqua è necessario seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì 30 marzo

Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più, nelle ore centrali del giorno, solo sull’Appennino Meridionale. A inizio giornata qualche nebbia in dissolvimento al Nord. Temperature massime in ulteriore aumento al Centro-Nord e Sardegna. Venti di debole intensità.

Previsioni meteo per mercoledì 31 marzo

Mercoledì sarà una giornata di sole quasi ovunque, con qualche nube di passaggio al Sud e in Sicilia. Temperature senza grandi variazioni, ma in lieve rialzo; picchi di 25 gradi al Nord e in Toscana. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.