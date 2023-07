Meteo, 30 luglio con afa e temporali. Caldo non estremo al Centro-Sud

Nelle prossime ore ancora un po’ di instabilità al Nord lambito dalla perturbazione numero 3 di luglio, mentre nel resto d’Italia si farà sentire la vicinanza dell’alta pressione Nord-Africana che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e caldo in aumento, sebbene senza i picchi di 40 gradi e oltre di qualche giorno fa. I temporali delle prossime ore potrebbero risultare localmente intensi, con possibile grandine e forti raffiche di vento, specie fra Veneto, Friuli e Venezia Giulia.

La prossima settimana non sono attesi grandi cambiamenti, per cui il Centro-Sud vedrà un tempo per lo più stabile e caldo oltre la norma con picchi intorno ai 35 gradi o poco oltre. Al Nord, invece, il tempo sarà più variabile e a tratti instabile, specie a metà settimana. Il caldo afoso rimarrà nel complesso normale per il periodo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 30 luglio

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Alpi, Venezie e Appennino Settentrionale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, a eccezione di un temporaneo aumento delle nubi nel pomeriggio sulle zone appenniniche.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nordest, stazionarie o in ulteriore lieve aumento altrove, con picchi di 36-37 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e addirittura fino a 38-39 gradi in Sicilia; valori non oltre i 32-33 al Nord. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 31 luglio

In prevalenza bello al Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per una modesta instabilità pomeridiana sulle zone appenniniche. Nuvolosità variabile al Nord, con tendenza a schiarite ampie nel corso della giornata. Locali e brevi rovesci fra mattina e pomeriggio su Piemonte occidentale, Alpi e Prealpi centro-orientali e rilievi dell’Emilia Romagna.

Temperature massime in lieve flessione al Nord e al Sud e in Sardegna; ancora sopra la media i valori al Centro-Sud con picchi oltre i 35 gradi sulla Sicilia. Maestrale in rinforzo sulle Isole e al Sud.