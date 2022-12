Meteo: venerdì 30 dicembre con qualche pioggia. A Capodanno aria ancora più mite!

Venerdì 30 dicembre la coda della perturbazione n.13 interesserà parte del Centro-Nord ma con pochi fenomeni e in rapido esaurimento già in giornata. In particolare, tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e nelle Isole maggiori con qualche annuvolamento in più in Campania e nell’ovest della Sardegna. Prevalenza di nuvole nelle restanti regioni, meno compatte nel Lazio, sulla pianura piemontese e sul Trentino Alto Adige. Saranno possibili piogge sparse, localmente anche moderate soprattutto a inizio giornata, tra il Levante ligure e l’alta Toscana, in graduale attenuazione già tra mattino e pomeriggio. Prima dell’alba deboli piogge possibili anche in Emilia Romagna e sulle Venezie. Occasionali piovaschi su Umbria e Lazio. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve al confine in Valle d’Aosta e nel Torinese.

Temperature stabili o in lieve aumento, in particolare nelle minime. Valori ancora diffusamente oltre la norma: punte intorno ai 20 gradi su Calabria e Isole. Venti fino a moderati di Libeccio intorno alla Sardegna e sul basso Ionio, in prevalenza deboli altrove. Mari: poco mossi, specie sotto costa, Adriatico, Ionio, Canale di Sicilia e Tirreno sud-orientale, fino a mossi i restanti bacini.

Nel weekend di Capodanno ancora Anticiclone e aria ancora più mite: primo giorno del 2023 con cieli grigi al Nord. La tendenza meteo

Per il fine settimana di Capodanno si conferma un nuovo rigonfiamento dell'alta pressione protesa dal Nord Africa e associata a una massa d'aria ancora più mite in estensione anche Oltralpe, fino al cuore dell'Europa centrale. Prosegue quindi il periodo decisamente mite, con un divario delle temperature rispetto alle medie stagionali che si accentua, specie nelle minime e nelle massime delle aree più soleggiate e delle zone montuose.

Sabato 31 dicembre, ultimo giorno del 2022, le schiarite saranno ampie nelle Alpi, all'estremo Nord-Ovest, sul medio Adriatico, nel basso Lazio, al Sud e nelle Isole. Prevarrà invece una copertura di nuvole basse nel resto del Centro-Nord, con la possibilità di qualche pioviggine tra Liguria centrale e il vicino Appennino. Pochi cambiamenti in questo quadro nella successiva notte di San Silvestro in cui sicuramente non farà freddo per la stagione e vi sarà il rischio di qualche nebbia in Emilia Romagna, nelle Marche e in Umbria, Toscana, Lazio e Salento.

Nel primo giorno dell'anno, domenica 1 gennaio 2023, le zone grigie diverranno più diffuse al Nord con qualche schiarita ampia che resiste solo nelle Alpi occidentali e in Alto Adige; ancora qualche pioviggine in Liguria. Prevarrà invece il sole su medio Adriatico, Lazio, Sud e Isole con clima molto mite e venti di Scirocco anche moderati nei Canali delle Isole.