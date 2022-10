Meteo, 3 ottobre stabile poi temperature oltre la norma

L’alta pressione che si sta espandendo nel Mediterraneo e verso l’Italia è associata ad una massa d’aria calda, anomala per la stagione; nelle prossime ore però correnti di aria fredda sui Balcani riusciranno a lambire le nostre regioni adriatiche e quelle meridionali, portando in queste zone un aumento della nuvolosità e un modesto e temporaneo calo termico. Il resto della settimana sarà caratterizzato dal rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale, garanzia di tempo stabile e clima molto mite, con temperature ben superiori alla norma. La stabilità atmosferica potrà favorire la formazione di locali banchi di nebbia in pianura in Valpadana e nelle valli del Centro durante la notte e il primo mattino.

Le previsioni meteo per lunedì 3 ottobre

Lunedì cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria e gran parte del sud, ma con qualche pioviggine solo su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Calabria ed estremo nordest della Sicilia. Nel resto del Nord, lungo il versante tirrenico, in Sardegna e Sicilia sud-orientale soleggiato con un cielo sereno o al più poco nuvoloso.



Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, senza grandi variazioni altrove; valori nella norma o leggermente sopra sul versante tirrenico e nelle Isole maggiori. Venti in prevalenza deboli salvo moderati rinforzi da nord al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 4 ottobre

Martedì tempo stabile in tutta l’Italia , con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e una maggiore presenza di nubi sparse in Sicilia e sulle regioni settentrionali, soprattutto sulle Venezie.

Temperature stazionarie o in leggero calo, sia nei valori minimi che nelle massime. Venti deboli, con rinforzi di Tramontana su basso Adriatico e Ionio.