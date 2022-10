Meteo 3 ottobre: settimana al via con sole e clima mite. Le zone più calde

L’alta pressione si è estesa nel Mediterraneo e verso l’Italia, e in questa prima settimana di ottobre determinerà condizioni meteo stabili e un clima insolitamente mite per la stagione. Lunedì 3 ottobre sentiremo tuttavia l'effetto di correnti di aria fresca sui Balcani che riusciranno a lambire le nostre regioni adriatiche e quelle meridionali, portando in queste zone un aumento della nuvolosità e un modesto e temporaneo calo termico.

Il resto della settimana sarà caratterizzato dal rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale, garanzia di condizioni meteo stabili e clima molto mite, con temperature ben superiori alla norma. La stabilità atmosferica potrà favorire la formazione di locali banchi di nebbia in pianura in Valpadana e nelle valli del Centro durante la notte e il primo mattino.

Le previsioni meteo per lunedì 3 ottobre

Oggi cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria e gran parte del sud, ma con qualche pioviggine solo tra Marche, Abruzzo, Molise e bassa Calabria; nelle altre regioni prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con locali addensamenti sui versanti di confine delle Alpi lombarde e dell’Alto Adige. Al mattino possibili nebbie in banchi nella bassa pianura lombarda e nelle valli del Centro.

Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, senza grandi variazioni altrove e ancora insolitamente elevate per il periodo. Venti deboli, settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 4 ottobre

Domani tempo ancora stabile in tutta l’Italia, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e una maggiore presenza di nubi sparse in Sicilia e sulle regioni settentrionali, soprattutto sulle Venezie.

Temperature stazionarie o in leggero calo, sia nei valori minimi che nelle massime, ma ancora in generale superiori alla media stagionale. Venti deboli, con rinforzi di Tramontana su basso Adriatico e Ionio.