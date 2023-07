Meteo, 3 luglio variabile al Centro-nord. In arrivo il caldo africano

Nei primi giorni della settimana, sia lunedì che martedì, il tempo sarà variabile e instabile al Nord e su parte del Centro Italia con nuove piogge e locali temporali. Al Sud e nelle Isole situazione più tranquilla con tempo in prevalenza soleggiato e caldo da piena estate ma senza eccessi. Successivamente, da mercoledì, al Centro-Sud andrà gradualmente consolidandosi l’Anticiclone nordafricano, garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato ma anche con caldo in aumento specie nelle nostre due Isole maggiori dove torneranno temperature superiori a 35 gradi con picchi, nella seconda parte di settimana, anche prossimi ai 40. Le regioni settentrionali invece vedranno per qualche giorno ancora, probabilmente fino a giovedì, condizioni di tempo a tratti instabile e piovoso perché coinvolte in un flusso umido occidentale attivo sull’Europa centrale; di conseguenza al Nord il caldo resterà contenuto con temperature estive prossime alle medie stagionali. L’attuale tendenza evidenzia da venerdì un rinforzo dell’alta pressione africana anche sul Nord Italia.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 3 luglio

Lunedì giornata con una prevalenza di nuvole al Nord, associate a rovesci e temporali sin dal mattino nel Triveneto ma con coinvolgimento da metà giornata anche di Emilia Romagna e Nord-Ovest. Un po’ di nuvolosità sparsa irregolare al Centro, zone interne montuose del Sud e al mattino sul basso Tirreno tra Campania e Calabria; nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali sui rilievi toscani, marchigiani e abruzzesi. In serata ancora instabile su parte del Nord e nelle Marche Temperature stazionarie o al più in lieve aumento al Sud e Sicilia e in lieve calo al Nord; valori intorno alle medie stagionali e per lo più tra 27 e punte di 31-32 gradi. Venti fino a moderati di Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia; un po’ di Libeccio nel Mar Ligure. Mossi i mari di ponente, poco mossi o calmi l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 4 luglio

Martedì nuvolosità sparsa con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso al Centro-Nord e con tempo instabile sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali adriatiche dove sono attesi locali rovesci o temporali. Giornata più tranquilla e soleggiata al Sud e Isole maggiori. Temperature massime in calo tra Emilia Romagna e regioni centrali adriatiche, stazionarie altrove. Venti deboli con qualche modesto rinforzo di Maestrale tra il Tirreno e le Isole maggiori. Localmente ancora un po’ mossi i mari di ponente.