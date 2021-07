Meteo, 3 luglio caldo al Sud e instabile al Nord

Il primo weekend di luglio vede l’Anticiclone nord-africano ritirarsi temporaneamente verso sud, lasciando transitare dei sistemi nuvolosi sulle nostre regioni settentrionali, dove già nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento del tempo per l’arrivo della perturbazione nr. 1 di luglio; l’instabilità atmosferica sarà più marcata nella giornata di domenica 4 luglio, quando con l’arrivo di una seconda perturbazione si svilupperanno molti temporali, in qualche caso anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Nel frattempo nelle estreme regioni meridionali e nelle Isole maggiori, si potranno ancora raggiungere picchi intorno ai 35 gradi. Lunedì residua instabilità al Nord-Est e lungo l’Appennino; poi nuova espansione dell’alta pressione, che da mercoledì 7 darà il via alla seconda intensa ondata di calore dell’estate, la cui durata resta al momento ancora incerta.

Previsioni meteo per sabato 3 luglio

Sabato al Nord nuvolosità in aumento soprattutto nella seconda parte della giornata; nel pomeriggio rovesci o isolati temporali nel settore alpino centro-occidentale, occasionalmente anche in pianura sul Piemonte; in serata coinvolte anche le Alpi orientali, la pianura lombarda e veneta; nella notte i temporali si sposteranno al Nord-Est; alcuni di questi temporali potranno essere di forte intensità. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato, con sviluppo di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica e il passaggio di velature sulle regioni centrali.



Temperature senza grandi variazioni, con valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi, con punte fino a 34-36 gradi su Sardegna e Sicilia. Aumenta l’afa al Nord.

Previsioni meteo per domenica 4 luglio

Domenica al Sud e sulle Isole tempo soleggiato, con solo qualche leggera velatura. Al Centro cielo irregolarmente nuvoloso, ma con basso rischio di eventuali acquazzoni e con tratti soleggiati localmente anche ampi. Al Nord cielo nuvoloso e tempo via via molto instabile: la probabilità di rovesci e temporali diffusi sarà maggiore nella seconda parte del giorno, con il rischio di fenomeni intensi, associati a locali gradinate e raffiche di vento.



Temperature: massime in calo sulle regioni settentrionali, ma il clima sarà afoso; in lieve rialzo al Centrosud. Punte fino a 35-36 gradi sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole.