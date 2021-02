Meteo, 3 febbraio soleggiato al Centro-sud e grigio al Nord

Alta pressione africana con clima quasi primaverile al Centro-sud e cieli nuvolosi al Nord in questo 3 febbraio. Gli aggiornamenti meteo

Mercoledì 3 febbraio, l’alta pressione di matrice africana tornerà a occupare una grossa fetta del nostro Paese, lasciando parzialmente sguarnito da protezione solo il Nord Italia: la giornata sarà quindi asciutta e in gran parte soleggiata al Centro-Sud e Isole, mentre al Nord i cieli rimarranno piuttosto grigi a causa di nebbie e nubi basse, ma in ogni caso con piogge quasi del tutto assenti (solo qualche pioviggine). Grazie all’insistente presenza dell’alta pressione, il tempo rimarrà nel complesso stabile e asciutto anche nelle giornate di giovedì e venerdì.

Inoltre l’alta pressione contribuirà a trascinare sulla nostra Penisola una massa d’aria decisamente mite: nella parte centrale della settimana le temperature, almeno al Centro-Sud, saliranno quindi in modo deciso, portandosi anche di 8-10 gradi al di sopra dei valori medi stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì 3 febbraio

Mercoledì cielo grigio al Nord e Toscana, con pioviggini intermittenti su Liguria, Alessandrino e Pavese. Un po’ di nuvole, ma innocue, anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime in leggero calo al Nord, in crescita invece nel Medio Adriatico, Sud e Isole.

Previsioni meteo per giovedì 4 febbraio

Giovedì molte nuvole al Nord, con qualche pioviggine in Liguria. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma senza piogge. Tempo soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia su Pianura Padana, valli del Centro e coste adriatiche. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud e Isole.