Meteo 3 dicembre: piogge, aria fredda e calo termico. Ecco dove

Oggi (martedì 3 dicembre) una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di dicembre) porterà un nuovo moderato peggioramento per lo più sulle regioni del Centro-Sud dove insisterà anche mercoledì 4 e giovedì 5. Anche questa perturbazione trascinerà con sé una massa d’aria fredda che determinerà una nuova diminuzione delle temperature dopo il rialzo di inizio settimana; il calo termico sarà più evidente al Nord e regioni adriatiche.

Venerdì 6 si prospetta una giornata di tregua dal maltempo su gran parte del Paese con un possibile peggioramento in Sardegna e poi nella notte successiva sul Sud Italia per l’arrivo di un veloce fronte instabile che tenderà ad allontanarsi già sabato 7 in mattinata. Ma alla fine della giornata, una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il Nord per poi scivolare domenica 8, Festa dell'Immacolata, verso le regioni del Centro-Sud, accompagnata da un notevole rinforzo del vento con raffiche burrascose, localmente anche tempestose. Non si prevede al momento un calo deciso delle temperature. L’evoluzione a partire da giovedì resta comunque ancora molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 3 dicembre)

Nubi sparse in tutto il Paese, salvo delle schiarite ampie al Nord-Ovest e inizialmente anche sul medio-basso Adriatico, sulla Sicilia orientale e meridionale. Al mattino piogge su estremo Levante ligure, nord della Toscana, Sardegna occidentale e fra bassa Calabria e Messinese.

Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio anche su Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, mentre migliora in Sardegna. Qualche nevicata possibile oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi di confine del Nord-Est. Alla sera fenomeni in estensione anche in Campania e Molise. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana. Venti in rinforzo sui mari occidentali che tenderanno a diventare mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 dicembre

Ampie schiarite al Nord, regioni tirreniche e Sicilia. Nubi altrove con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il molto nuvoloso con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, Calabria tirrenica e nord della Sardegna; in serata qualche pioggia anche sulla Sicilia meridionale.

Temperature senza grandi variazioni e intorno alle medie stagionali. Venti moderati o tesi sui mari di ponente, in Liguria, Centro Italia e Adriatico. Mossi o molto mossi i mari di ponente e l’alto Adriatico, localmente anche l’Adriatico centro-meridionale.