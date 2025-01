Meteo, 3-4 gennaio: fase dinamica con qualche pioggia, vento e calo termico

Con l’arrivo della prima perturbazione dell’anno (la nr. 1 di gennaio), si apre per l’Italia una fase meteorologicamente più dinamica, con il ritorno di precipitazioni e un calo termico determinato dalle correnti fredde al seguito della perturbazione, che sarà avvertibile soprattutto nel fine settimana. Sabato il tempo tornerà temporaneamente stabile in gran parte del Paese, con residue piogge all’estremo Sud e condizioni favorevoli alla formazione della nebbia in pianura al Nord. I dati attuali confermano per domenica l’avvicinarsi di una seconda perturbazione al Centro-Nord, con qualche pioggia tra Liguria, Toscana e Lazio; un peggioramento più deciso è atteso proprio per la giornata dell’Epifania con piogge in gran parte del Nord e nevicate sulle Alpi. Questa evoluzione è ancora affetta da significativi margini di incertezza, nei prossimi aggiornamenti sarà possibile avere maggiori dettagli.

Previsioni meteo per venerdì 3 gennaio



Al mattino piogge in Emilia Romagna e nella Venezia Giulia; nel resto del Nord graduale miglioramento, ma con nebbie nella pianura piemontese; poi nel pomeriggio ampi rasserenamenti, con più nuvole in Emilia e residue piogge in Romagna. Al Centro e in Campania giornata piovosa, con piogge a tratti intense, specie nelle Marche. Nuvole in Sardegna, bel tempo in Sicilia. In serata peggiora al Sud, con piogge sparse, tranne sulla bassa Calabria; nevicate serali sull’Appennino abruzzese e molisano intorno a 1500 metri. Temperature minime in generale rialzo, tranne al Nord-Ovest. Massime in calo in Emilia Romagna, in aumento in pianura al Nord. Giornata ventosa per venti occidentali, forti al Centro-Sud e in Sardegna, Tramontana sul Ligure; Foehn sulle zone alpine. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 4 gennaio

Ultimi effetti della perturbazione all’estremo Sud, con nuvolosità anche compatta al mattino e piogge residue soprattutto in Calabria; dal pomeriggio rasserena in Puglia. Nuvolosità irregolare senza piogge in Sicilia e Sardegna; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali. Al Nord inizio di giornata con nebbie in pianura e più spazi di sereno altrove; peggiora tra pomeriggio e sera per l’arrivo di nuvole associate ad un’altra perturbazione; le schiarite resistono però lungo le coste adriatiche. Sempre in serata nubi in aumento anche in Toscana e Lazio. Temperature in calo al Nord e al Centro; massime in contenuta diminuzione anche al Sud per effetto di venti moderati di Maestrale.